MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Qatar 2024: Jorge Martin svetta, Bagnaia ai limiti della top-10

Conclusa la prima sessione di prove libere del GP del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sulla pista di Lusail, i piloti hanno lavorato alacremente con i propri team, in cerca del miglior feeling possibile sull’anteriore. Il tracciato qatariano, molto impegnativo in frenata, richiede grande stabilità in ingresso curva e la messa a punto è partita da questi presupposti.

Fari puntati, neanche a dirlo, su Francesco Bagnaia. Il due-volte iridato è molto atteso, dopo quanto fatto vedere negli ultimi due anni. I test effettuati su questa pista e a Sepang (Malesia), hanno evidenziato gli ottimi riscontri del pacchetto Pecco-Ducati. In altre parole, il centauro piemontese si è avvicinato a questo week end con la consapevolezza di avere una GP24 adatta alle proprie caratteristiche di guida.

Una stagione che inizia anche con grande curiosità. Si vuol capire se lo spagnolo Jorge Martin sarà in grado di rivaleggiare fin da subito con Bagnaia per il titolo, non dandogli modo di guadagnare troppi punti, come era accaduto l’anno scorso. In secondo luogo, tiene banco quanto saprà fare sulla Ducati Gresini, Marc Marquez, che ha deciso di lasciare la Honda dopo 11 anni e accettato una nuova sfida.

Altri piloti che meritano attenzione sono anche altri ducatisti Enea Bastianini e Marco Bezzecchi. Il primo, in sella alla Rossa ufficiale, sembra avere sensazioni molto diverse e positive sulla GP24, mentre il pilota del team di Valentino Rossi deve un po’ lavorare sul suo stile di guida, abbinato alla GP23.

Di seguito i risultati della prima sessione di prove libere:

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP QATAR MOTOGP

1. 89 MARTIN Jorge (JMar) SPA Prima Pramac Racing DUCATI

2. 41 ESPARGARO Aleix (AEsp) SPA Aprilia Racing APRILIA

3. 31 ACOSTA Pedro (PAco) SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM

4. 93 MARQUEZ Marc (MMar) SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

5. 33 BINDER Brad (BBin) RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

6. 5 ZARCO Johann (JZar) FRA CASTROL Honda LCR HONDA

7. 23 BASTIANINI Enea (EBas) ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

8. 49 DI GIANNANTONIO Fabio (FDiG) ITA Pertamina Enduro VR46 MotoGP Tea DUCATI

9. 43 MILLER Jack (JMil) AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

10. 1 BAGNAIA Francesco (FBag) ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

11. 73 MARQUEZ Alex (AMar) SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

12. 88 OLIVEIRA Miguel (MOli) POR Trackhouse Racing APRILIA

13. 12 VIÑALES Maverick (MViñ) SPA Aprilia Racing APRILIA

14. 25 FERNANDEZ Raul (RFer) SPA Trackhouse Racing APRILIA

15. 42 RINS Alex (ARin) SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Tea YAMAHA

16. 36 MIR Joan (JMir) SPA Repsol Honda Team HONDA

17. 10 MARINI Luca (LMar) ITA Repsol Honda Team HONDA

18. 72 BEZZECCHI Marco (MBez) ITA Pertamina Enduro VR46 MotoGP Tea DUCATI

19. 20 QUARTARARO Fabio (FQua) FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Tea YAMAHA

20. 37 FERNANDEZ Augusto (AFer) SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM

21. 30 NAKAGAMI Takaaki (TNak) JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA

22. 21 MORBIDELLI Franco (FMor) ITA Prima Pramac Racing DUCATI