MotoGP, Maverick Vinales: “Ho lottato con il cambio sin dai primi giri. Weekend comunque positivo”

Maverick Vinales vince il premio di pilota più sfortunato del Gran Premio del Portogallo, secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao, infatti, il finale di gara per il pilota spagnolo si trasforma in un vero e proprio incubo.

Fino a quel momento il vincitore della Sprint Race di ieri era comodamente secondo ma, proprio sul più bello, la sua Aprilia lo ha tradito. Rottura del cambio a soli 4 chilometri dal traguardo e moto che lo disarciona in curva 2, facendolo finire al tappeto. Poteva concludersi un weekend quasi perfetto per il catalano. È arrivato invece un passo falso clamoroso.

Al termine della gara lusitana il pilota classe 1995 ha spiegato cos’è accaduto alla sua Aprilia: “La sesta marcia non entrava bene già nei primi giri della gara. Da li in avanti è andata sempre peggio. Sicuramente l’affidabilità è un aspetto che dobbiamo migliorare ma non dipende da me. Dovranno correggere i difetti a Noale”. (Fonte: Sky Sport).

Lo spagnolo prosegue nel suo racconto: “Il mio weekend è stato comunque molto positivo. Ho vinto ieri, oggi procedevo anche sull’1:38.8-1:38.9. Senza quei problemi potevo fare anche meglio. La caduta? Quando ho tagliato il traguardo del penultimo giro non stato esultando come è stato pensato, semplicemente il cambio mi era andato in folle e la moto era morta. In curva 1 ho provato a rimettere la seconda ma la moto mi ha lanciato in aria”.