MotoGP, Marco Bezzecchi: “Pronto per l’esordio. Sto cambiando stile di guida per la nuova moto”

Marco Bezzecchi si lancia verso il fine settimana del Gran Premio del Qatar, appuntamento d’esordio del Mondiale di MotoGP 2024. Il portacolori del team Pertamina VR46 marchiato Ducati vuole una nuova annata di alto livello. Dopo un 2023 nel quale sembrava pronto a lottare per il titolo fino alla fine, salvo poi calare nel finale, ora per “Bezz” i piazzamenti non basteranno più.

La conferma arriva dalle sue stesse parole: “Avrò più occhi puntati su di me? Penso che sia naturale dopo il mio 2023. Ma, come sempre, l’anno scorso è il passato. Nello sport ogni stagione è particolare e diversa. Non dovrò fare altro che concentrarmi sul lavoro. Come sono andati i test? A Sepang penso siano stati interlocutori. Quindi qui a Lusail ho iniziato a capire meglio la nuova moto. Anzi, ho dovuto anche modificare il mio stile di guida. Ci sto lavorando per essere più competitivo e veloce”.

Il pilota riminese svela quali sono stati i cambiamenti sulla GP24: “Quando ho provato la nuova moto ho capito che era simile a quella vecchia nel complesso, ma quando ho iniziato a spingere ho faticato, soprattutto in ingresso curva. La frenata poi è diversa, quindi sto lavorando per migliorare. Dopotutto si tratta di una parte importante della gestione della moto. Senza la giusta fiducia non si può spingere al massimo”.

Ultima battuta per Marco Bezzecchi sulla pista di Lusail: “L’esordio ufficiale è sempre bello. Un po’ come il primo giorno di scuola quando si torna sui banchi. Ovviamente c’è sempre un pizzico di nervosismo, ma è tutto molto divertente. Cosa ci dirà la stagione? Penso che il reale potenziale lo vedremo solo tra 3-4 gare. La lotta per il titolo? I pretendenti sono tanti. Marc Marquez? Ci sarà anche lui”.