MotoGP, Francesco Bagnaia: “Sono in forma e pronto, il feeling con la GP24 è già buono. Non voglio fermarmi”

Inizia ufficialmente il Mondiale di MotoGP 2024. Con la conferenza stampa del Gran Premio del Qatar, primo appuntamento della nuova stagione, si è alzato il sipario sul weekend che vivremo sul tracciato di Lusail e, nel caso di Francesco “Pecco” Bagnaia, si apre la rincorsa verso il terzo titolo iridato consecutivo.

Il pilota torinese, ormai trapiantato a Pesaro, inizia spiegando le sue sensazioni in vista del via ufficiale: “Come arrivo a questo esordio? Posso dire che sono in forma e con il team abbiamo lavorato bene. Nei test siamo riusciti a svolgere tutto il lavoro che avevamo pianificato. Il feeling con la nuova moto è buono, anche se abbiamo girato solo per 5 giorni di test”.

Pecco Bagnaia analizza poi la nuova Ducati: “La GP24 si è dimostrata estremamente competitiva e mi sono adattato meglio rispetto alla GP23 con la quale iniziavo sempre il weekend in rimonta. Inoltre, sono davvero contento di avere rinnovato il mio contratto. Un aspetto molto importante sia per per, sia per il team. Dal mio punto di vista potrò lavorare con la mente libera senza la distrazione del rinnovo. Non dovrò fare altro che concentrarmi sulla pista e sui risultati. Quando abbiamo iniziato a parlare? Un anno fa. Senza pressioni, volevamo entrambi la stessa cosa e tutto è arrivato in maniera naturale”.

Il pilota classe 1997 inizia la sua caccia al terzo titolo. Una impresa riuscita davvero a pochi piloti. “Tre è meglio di due – sorride – Io ci proverò e darò il mio massimo per tornare a vincere ancora. La competitività c’è, il team anche, per cui testa bassa e spingere al massimo per l’obiettivo massimo. L’esordio in Qatar? Penso sempre che sia fantastico quando si inizia, con il paddock prende vita. Direi che qui a Lusail è sempre uno dei momenti migliori della stagione. Vedremo quale sarà il contender principale per il titolo. Marc Marquez? Lo spagnolo è sempre un grande campione, per cui vedremo”.