MotoGP, Marc Marquez: “Giornata molto positiva, ma vedo ancora 2-3 piloti un po’ più forti”

Bilancio decisamente positivo per Marc Marquez al termine del venerdì di Portimao, in cui ha firmato un ottimo terzo tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2024 accedendo direttamente al Q2 di domattina. Segnali incoraggianti anche sul ritmo con gomme usate in vista della Sprint e soprattutto della gara lunga, in attesa di capire come potranno cambiare i valori in campo con l’evoluzione della pista attesa nei prossimi due giorni.

“È stata una giornata molto positiva, sono molto contento. È arrivata una scivolatina in curva 5 ma è comunque un buon venerdì, abbiamo lavorato bene e soprattutto con la gomma usata il passo è stato abbastanza buono. Sappiamo dove dobbiamo lavorare, so dove devo migliorare io con lo stile di guida, e domani proveremo a fare un altro step. Sono rimasto sorpreso dal miglioramento della pista tra FP1 e pre-qualifiche, e domani penso sarà simile. Al momento siamo da top5, sto cercando di essere sempre tra i primi così ci si diverte di più“, dichiara MM93 ai microfoni di Sky Sport.

“Oggi guardando il passo sono nella top3, ma domani dobbiamo stare attenti e molto dipenderà dalle qualifiche, poi ci sarà la Sprint Race. Domani comunque penso arriveranno Pecco e Martin, mentre Bastianini è andato molto forte. C’è stata una crescita di confidenza. Ora il team mi conosce meglio, abbiamo fatto una modifica alla moto, ho un feeling un po’ migliore e quello è uno step. Adesso dovremo capire come migliorare nel punto dove sono caduto senza pregiudicarne altri. Ora ci metto più grinta visto il feeling, vediamo se sarà sufficiente, ma credo che ci siano ancora 2-3 piloti un po’ più forti“, spiega l’otto volte campione iridato del Team Gresini.

Sulla sua attuale condizione fisica: “Il mio braccio ha quattro operazioni alle spalle ma sta lavorando bene, anche qui a Portimao in una pista molto fisica. Sono a posto e sono contento di come mi sento fisicamente. Questo ti dà confidenza e ti permette di iniziare al meglio già dal venerdì con grinta sapendo che il fisico terrà fino a domenica“.