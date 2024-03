Cosa ci ha detto il venerdì di Portimao: Bagnaia sempre a rilento, il segnale di Bastianini, Bezzecchi migliora il feeling

Il venerdì di Portimao è passato agli archivi emettendo i primi verdetti (parziali) del weekend, in attesa di un sabato in cui la situazione diventerà via via sempre più infuocata. Dopo una FP1 poco indicativa e abbastanza interlocutoria a causa di un asfalto ancora chiazzato dopo la pioggia della notte scorsa, le pre-qualifiche pomeridiane hanno regalato qualche sorpresa complicando un po’ il fine settimana di alcuni possibili candidati al podio della vigilia.

Enea Bastianini ha dominato la scena siglando il miglior tempo di giornata e confermandosi a proprio agio sulla GP24 proprio nel time-attack, ma a questo punto l’obiettivo diventa quello di tornare al vertice anche in gara dopo dei risultati un po’ deludenti in Qatar. Segnali positivi anche per Marc Marquez, che prende sempre più confidenza con la Ducati GP23 del team Gresini attestandosi in terza piazza assoluta sul giro secco alle spalle della KTM di Jack Miller (da rivalutare domani e soprattutto domenica sulla lunga distanza).

Venerdì meno esplosivo ed impressionante rispetto ad altre occasioni per Jorge Martin, promosso comunque senza problemi direttamente in Q2 con il quarto tempo a due decimi dalla prestazione di “Bestia”, ma lo spagnolo del Team Pramac si sta concentrando maggiormente sul lavoro in ottica GP domenicale. Giornata senza grandi acuti come di consueto da parte di Francesco Bagnaia, che ha centrato un po’ a fatica l’obiettivo top10 evitando dunque il Q1 e preparandosi a salire di colpi a partire da domattina in qualifica.

Tra le sorprese odierne in positivo c’è sicuramente la sesta piazza di un Marco Bezzecchi finalmente in crescita e con un feeling migliore sulla Ducati GP23 dopo le tante difficoltà affrontate tra test e GP del Qatar, oltre alla doppia qualificazione in Q2 della Yamaha con Fabio Quartararo 9° e Alex Rins 10°. Si preannuncia un Q1 ad alta tensione, in cui verranno eliminati alcuni tra i vari Pedro Acosta, Aleix Espargarò, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez, Franco Morbidelli e Miguel Oliveira.