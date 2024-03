MotoGP, Jorge Martin risponde presente nel warm-up a Portimao. Bastianini convincente, Bagnaia lavora sul set-up

Finito nell’album dei ricordi il warm-up del GP del Portogallo, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Portimao i centauri hanno avuto un approccio diverso nel corso dei 10′ canonici a precedere la gara, in programma dalle 15.00 italiane.

Jorge Martin ha suonato la campana. Lo spagnolo della Ducati Pramac sembrerebbe aver risolto le proprie criticità in sella alla GP24, con il tempo di 1:39.093 a precedere di 0.349 Enea Bastianini (Ducati ufficiale) e di 0.393 l’australiano Jack Miller (KTM). Bene il romagnolo che va a caccia di un riscatto dopo una Sprint Race un po’ anonima. A completare la top-5 il vincitore della Sprint di ieri, Maverick Vinales (Aprilia) a 0.418, e il giapponese Takaaki Nakagami (Honda) a 0.453. Poco fuori la top-5 un Pedro Acosta, sempre più convincente sulla GasGas (+0.457).

Per quanto riguarda Francesco Bagnaia, il leader del campionato ha terminato in undicesima posizione a 0.551. In cerca di feeling Pecco che ha provato un assetto un po’ diverso sulla moto per avere maggior facilità soprattutto in frenata. Vedremo se questo lavoro avrà successo in vista del GP, considerando un Martin che vorrà far saltare il banco.

Da segnalare l’ennesima caduta del week end di Marc Marquez: lo spagnolo si è steso in curva-3 e fortunatamente per lui nessuna grossa conseguenza. Nei fatti, per l’asso nativo di Cervera, un tempo poco significativo e a 2.494 dal vertice. Ancora difficoltà per il team VR46, con Fabio Di Giannantonio 10° e Marco Bezzecchi 17°. Va peggio alla Honda, con Luca Marini 21°.