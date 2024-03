MotoGP, Jorge Martin: “Mi trovo meglio sulla nuova Ducati, ho fatto un buon lavoro in inverno”

Il lungo weekend del Gran Premio del Qatar 2024 è cominciato quest’oggi per la MotoGP a Lusail con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui ha parlato tra gli altri il vice-campione iridato in carica Jorge Martin. Lo spagnolo della Ducati Pramac, protagonista di una buona pre-season sulla nuova GP24, è uno dei candidati al podio e alla vittoria per la prima gara della stagione.

“L’ultima stagione è stata molto bella, ma è il passato. Adesso siamo nel presente. Dobbiamo lavorare duro. I test sono andati bene, mi trovo meglio sulla moto nuova e sono più veloce. Chiaramente servono più giri, ma la GP24 è subito competitiva ed è positivo mentre l’anno scorso avevamo un po’ lottato. Ho fatto un buon lavoro in inverno e mi sento ben preparato“, esordisce Martinator alla stampa.

Sulla sua attuale situazione di mercato nel Team Pramac, in attesa di una promozione in Ducati Factory: “Sono super contento. Forse non sono nel posto migliore possibile, chiaramente avrei firmato per due anni il team ufficiale Ducati, ma sto bene dove sono e mi trovo in un’ottima posizione per lottare in questa stagione. Poi vedremo. Chi sarà il mio rivale per un posto nella squadra Factory? Non ne voglio parlare. Sono l’avversario di me stesso, cercherà di fare del mio meglio e di raggiungere i miei obiettivi“.

Stringata la risposta su cosa potrà fare Marc Marquez con la Ducati del team Gresini: “È molto forte, lo vedremo a breve”. Per quanto riguarda invece le aree in cui la GP24 è progredita rispetto alla GP23: “In frenata e anche il grip posteriore. Ci sono anche degli aspetti negativi che non posso dire, ma ci stiamo lavorando. Io ho dovuto cambiare qualcosa, ho avuto qualche difficoltà all’inizio ma ho subito visto che andava meglio ed è un’ottima moto effettivamente”.