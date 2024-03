MotoGP in tv oggi, GP Portogallo 2024: orari warm-up e gara, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 24 marzo, andrà in scena il GP del Portogallo, secondo round del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul tracciato di Portimao assisteremo a una gara in cui le emozioni non mancheranno di certo, visto quanto accaduto già nella Sprint Race di ieri. Un successo a sorpresa quello firmato da Maverick Vinales, in sella all’Aprilia, a precedere un grande Marc Marquez (Ducati Gresini) e il terzo spagnolo della serie Jorge Martin (Ducati Pramac).

Andranno in cerca di un riscatto Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini. Pecco, al comando per metà della Sprint, è andato lungo in curva-1 e si è dovuto accontentare della quarta posizione, utile per raccogliere punti e mantenere la vetta della graduatoria generale. Tuttavia, il piemontese vorrà farsi valere nel GP odierno per replicare quanto già fatto in Qatar.

Il romagnolo, dalla pole-position, ha avuto ieri un problema all’abbassatore ed è stata una gara sempre alla rincorsa e in cui qualcosa sul piano della consistenza è mancato. Dovrà trovarlo Bastianini se vorrà lottare con i migliori della categoria e farsi largo. Vedremo se l’Aprilia con Vinales saprà confermarsi anche nella gara domenicale e se la KTM sarà competitiva.

La domenica del GP del Portogallo sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità dai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). Su TV8, in chiaro, ci sarà la copertura in differita delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della MotoGP. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la differita delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

CALENDARIO GP PORTOGALLO MOTOGP 2024 OGGI

Domenica 24 marzo (orari italiani)

Ore 10.40-10.50 MotoGP, Warm Up
Ore 12.00 Moto3, Gara
Ore 13.15 Moto2, Gara
Ore 15.00 MotoGP, Gara

Ore 12.00 Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 13.15 Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00 MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

PROGRAMMA GP PORTOGALLO 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno la diretta tv della domenica del GP di Portimao. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà in differita le tre gare in programma, ma non il warm-up.

Diretta streaming: L'appuntamento lusitano della domenica potrà essere seguito in diretta su SkyGo, NOW, e in differita su TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport

PROGRAMMA MOTOGP SU TV8

Domenica 24 marzo

Ore 17.10 Moto3, Gara – Differita in chiaro

Ore 18.25, Moto2, Gara – Differita in chiaro

Ore 20.15 MotoGP, Gara – Differita in chiaro