A che ora la F1 su TV8 oggi: programma gara in chiaro GP Australia 2024, streaming, differita

Il Gran Premio d’Australia 2024 di Formula 1 si disputerà nella giornata della Domenica delle Palme, il 24 marzo. La terza gara del Mondiale prenderà il via alle ore 5.00 italiane.

Sarà la trentottesima edizione dell’evento, la ventisettesima a disputarsi a Melbourne. L’appuntamento inaugurale si tenne ad Adelaide nel 1985, dopodiché a partire dal 1996 la competizione si è trasferita nel contesto attuale.

Nel 2023 la gara ebbe un finale convulso e caotico, con polemiche e classifica riscritta causa bandiera rossa. Vinse Max Verstappen davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e all’Aston Martin di Fernando Alonso. Chi saranno i protagonisti del 2024 e come scoprirlo seguendo la gara in TV?

PROGRAMMA TV8 – GP AUSTRALIA 2024

Ore 14.00 – DIFFERITA su TV8 (125 Sky e 8 DT)

PALINSESTO GP AUSTRALIA F1 OGGI

(24 MARZO 2024)

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Australia.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Melbourne. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento australiano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Australia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP AUSTRALIA 2024

Ore 5.00 – GARA su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE SKY SPORT F1 – GP AUSTRALIA 2024

La gara sarà riproposte più volte su Sky Sport F1 (207).

Le repliche sono programmate alle ore 10.00, 14.00, 20.00, 22.00.

Dopodiché, dalla notte di domenica, la gara sarà ritrasmessa a ciclo continuo anche nei giorni seguenti.