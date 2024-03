MotoGP, i precedenti di Bagnaia e Martin nel GP del Portogallo. Rapporto ottimo per ‘Pecco’ e pessimo per lo spagnolo

La MotoGP è prossima a vivere il Gran Premio del Portogallo, seconda delle ventuno tappe che compongono il calendario 2024. Il palcoscenico della gara lusitana sarà il circuito di Portimao, nel quale si corre dal 2020. Il variegato autodromo portoghese rappresenta una “bella scoperta” regalata dalla pandemia.

Entrato in calendario proprio nell’anno del Covid, il tracciato edificato sulle coste dell’Oceano Atlantico si è subito fatto apprezzare per il suo lay-out e per i suoi saliscendi. Si tratta di una sorta di “piccolo Mugello”, seppur senza reggere davvero il confronto con il contesto toscano.

A Portimao, Francesco Bagnaia si trova storicamente molto bene. Il centauro piemontese vi ha già vinto 2 volte (nel novembre del 2021 e nel marzo del 2023), salendovi sul podio in una terza occasione. Viceversa, Jorge Martin ha un rapporto pessimo con il contesto portoghese, dove non solo non ha mai raccolto risultati significativi, ma ha addirittura patito un serio infortunio nell’aprile 2021.

PORTIMAO – I PRECEDENTI DI BAGNAIA

2020 – Ritirato (Dolori a un braccio)

2021 [Aprile] – 2°

2021 [Novembre] – 1° {Pole position}

2022 – 8°

2023 – GP 1° ; Sprint 1°

PORTIMAO – I PRECEDENTI DI MARTIN

2021 [Aprile] – Non partito (Infortunio)

2021 [Novembre] – 7°

2022 – Ritirato (Caduta)

2023 – GP Ritirato (Caduta) ; Sprint 2°