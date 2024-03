MotoGP, GP Qatar 2024: orari prove libere, programma, tv, streaming 8 marzo

Ormai ci siamo. Dopo una lunga pausa invernale e le varie finestre di test, comincia domani ufficialmente la nuova stagione del Motomondiale con la prima giornata di prove libere del Gran Premio del Qatar 2024. A Lusail si terrà dunque l’appuntamento inaugurale del Mondiale MotoGP, con grande curiosità per capire gli effettivi valori in campo almeno sulla pista mediorientale.

In realtà per la classe regina si farà sul serio già da domani, visto che il secondo turno di prove verrà preso in considerazione come una pre-qualifica in cui ci saranno in palio 10 pass diretti per il Q2. Chi rimarrà fuori dalla top10 nella seconda sessione del venerdì, dovrà infatti passare dal Q1 nelle qualifiche ufficiali del sabato rischiando così di complicare tutto il weekend.

Le prove libere del venerdì a Lusail verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP (FP1 delle tre classi anche su Sky Sport Uno), mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà inoltre la DIRETTA LIVE testuale di entrambi i turni della classe regina con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP QATAR MOTOGP 2024

Venerdì 8 marzo

Ore 12.00 Prove libere 1 Moto3 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.50 Prove libere 1 Moto2 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 13.45 Prove libere 1 MotoGP a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 16.15 Prove libere 2 Moto3 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 17.05 Prove libere 2 Moto2 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 18.00 Prove MotoGP a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA PROVE LIBERE MOTOGP: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP, mentre Sky Sport Uno manderà in onda solo le varie FP1.

Diretta streaming: Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport (per le sessioni della MotoGP).