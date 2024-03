Biathlon, Coppa del Mondo maschile Soldier Hollow 2024. Nessun azzurro è mai entrato tra i primi 5

La Coppa del Mondo di biathlon fa il proprio ritorno negli Stati Uniti d’America a un lustro di distanza dall’ultima visita in the Land of the Free and Home of the Brave. Difatti, non si gareggiava negli Usa dal 2019. Bene o male, siamo in media con la frequenza delle trasferte oltreoceano. Nel XXI secolo non sono mai trascorsi più di 7 anni senza avere una tappa statunitense.

La località deputata a ospitare il penultimo appuntamento del 2023-24 è Soldier Hollow. Il comprensorio dello Utah è uno dei cinque marchiati Stars&Stripes ad aver accolto il circuito maggiore (o competizioni a esso equiparate). Qui si è già gareggiato quattro volte, tutte nel III millennio, con i Giochi olimpici del 2002 a rappresentare il picco del prestigio.

Complessivamente, negli Stati Uniti si sono disputate 29 gare individuali di primo livello (10 a Lake Placid, NY; 8 a Soldier Hollow, Utah; 6 a Fort Kent, Maine; 4 a Presque Isle, Maine; 1 a Squaw Valley, California) a cui vanno aggiunge 6 staffette (4 a Lake Placid, più una a Presque Isle e Soldier Hollow).

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 8 – SETTORE MASCHILE

Località: Soldier Hollow (Usa)

Prima volta in calendario: febbraio 2001

Si è gareggiato l’ultima volta nel: febbraio 2019

Grandi eventi organizzati: Olimpiadi 2002

PROGRAMMA DEL WEEKEND

Venerdì: Staffetta

Sabato: Sprint

Domenica: Inseguimento

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

BJØRNDALEN Ole Einar [NOR] – 6 vittorie

(2 IN, 2 SP, 2 PU) da febbraio 2001 a febbraio 2002

ALBO D’ORO SOLDIER HOLLOW



2001 (IN) – BJØRNDALEN Ole Einar [NOR]

2001 (SP) – BJØRNDALEN Ole Einar [NOR]

2001 (PU) – BJØRNDALEN Ole Einar [NOR]

2002 (IN) – BJØRNDALEN Ole Einar [NOR] {Olimpiadi}

2002 (SP) – BJØRNDALEN Ole Einar [NOR] {Olimpiadi}

2002 (PU) – BJØRNDALEN Ole Einar [NOR] {Olimpiadi}

2019 (SP) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR]

2019 (PU) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

2 (1-1-0) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR]

1 (1-0-0) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

1 (0-0-1) – REES Roman [GER]

N.B. : vengono riportati tutti gli uomini formalmente in attività, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche o impedimenti di altra natura.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

9 (7-2-0) – NORVEGIA

6 (0-3-3) – GERMANIA

5 (1-2-2) – FRANCIA

2 (0-0-2) – RUSSIA

1 (0-1-0) – BIELORUSSIA

1 (0-0-1) – AUSTRIA

ITALIA, INGRESSI NELLA TOP-TEN

6° posto

28 febbraio 2001 – PALLHUBER Wilfried (IN)

7° posto

15 febbraio 2019 – HOFER Lukas (SP)

10° posto

2 marzo 2001 – CATTARINUSSI René (SP)

ITALIANI, PRECEDENTI UOMINI IN ATTIVITA’

HOFER Lukas

10° nella sprint e 12° nell’inseguimento del 2019

STAFFETTE, PRECEDENTE OLIMPICO 2002

1. NORVEGIA (Hanevold, Andresen, Gjelland, Bjørndalen)

2. GERMANIA (Gross, Sendel, Fischer, Luck)

3. FRANCIA (Marguet, Defrasne, Robert, Poirée)

STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA

L’Italia (Longo, Cattarinussi, Da Canal, Pallhuner) chiuse la staffetta di Salt Lake City 2002 al 16° posto.