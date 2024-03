MotoGP, GP Qatar 2024: Bagnaia e Bastianini per il riscatto nella gara lunga, attenzione a Marquez…

Dopo un sabato riservato a qualifiche e Sprint Race, quest’oggi il Lusail International Circuit ospiterà il Gran Premio del Qatar 2024, primo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Si preannuncia una gara in notturna a dir poco spettacolare, con grande incertezza per quanto riguarda la lotta per le posizioni di vertice ed in particolare per la vittoria.

Jorge Martin vuole completare un weekend perfetto dopo la pole position ed il successo nella manche breve, ma per riuscirci deve ancora superare l’ostacolo più complicato: il GP della domenica. Lo spagnolo della Ducati Pramac, fenomenale sul giro secco e molto esplosivo nelle Sprint, è infatti meno efficace sulla lunga distanza a livello di gestione delle gomme rispetto ad alcuni suoi avversari.

Martinator dovrà dunque guardarsi le spalle in particolare dai ducatisti ufficiali Enea Bastianini (solo 6° nella Sprint, parte 3°) e Francesco Bagnaia (4° nella Sprint, 5° in griglia), potenzialmente in grado di fare la differenza nell’ultimo terzo di gara proprio come l’Aprilia di un ispirato Aleix Espargarò (2° in qualifica, sul podio nella gara breve), estremamente competitivo a Lusail sin dai test invernali.

Candidato al podio odierno sicuramente anche Marc Marquez, dopo gli incoraggianti riscontri di ieri, al primo GP della carriera sulla Ducati del Team Gresini. Il fuoriclasse spagnolo sta ancora prendendo confidenza con la GP23, ma si sta già dimostrando ad un livello altissimo e oggi proverà a rimanere nuovamente nel gruppo di testa fino alla bandiera a scacchi per giocarsi qualcosa di importante. Da non sottovalutare infine le KTM di Brad Binder e del debuttante spagnolo Pedro Acosta.