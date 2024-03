MotoGP, GP Portogallo 2024: numeri, statistiche, curiosità. Francesco Bagnaia ha già vinto 2 volte a Portimao

La seconda tappa del Motomondiale 2024 si svilupperà da venerdì 22 a domenica 24 marzo, quando assisteremo alla 20ma edizione del Gran Premio del Portogallo. Sarà però il sesto evento con valore iridato ad andare in scena nell’Algarve International Circuit di Portimao.

Il GP di Portogallo nasce nel 1987 come escamotage per raddoppiare le gare in Spagna. Infatti si corre a Jarama, ovvero alle porte di Madrid! Il “trucco” viene ripetuto nel 1988, ma stavolta apponendo l’etichetta su Jerez de la Frontera. Il primo vero GP in terra lusitana si tiene nel 2000 all’Estoril. Questo resta il palcoscenico del GP sino al 2012, anno in cui l’appuntamento defunge.

È stata la pandemia a far risorgere il Gran Premio del Portogallo, stavolta nell’autodromo edificato sulle coste dell’Oceano Atlantico, impostosi all’attenzione globale grazie ai suoi saliscendi. Dal 2020 in poi Portimao non ha più mancato l’appello con il Mondiale, prendendosi il lusso di organizzare due GP nel 2021, uno in primavera e l’altro in autunno. Per coerenza statistica, si analizzerà quanto accaduto nel contesto dell’Algarve.

PORTIMAO – I DATI (MOTOGP)

I VINCITORI DEI CINQUE GP

2020 – OLIVEIRA Miguel (Ktm)

2021 – QUARTARARIO Fabio (Yamaha) {Aprile}

2021 – BAGNAIA Francesco (Ducati) {Novembre}

2022 – QUARTARARO Fabio (Yamaha)

2023 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

Insomma, come si può notare, dopo la vittoria dell’enfant du pays Oliveira, si è instaurata una perfetta alternanza tra Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, impostisi due volte a testa.

Ciò significa che a Portimao nessuno ha ancora primeggiato con due moto differenti e nessuno si è ancora affermato almeno due volte di fila.

Vincitore Sprint 2023.

BAGNAIA Francesco (Ducati)

I POLEMEN

2020 – OLIVEIRA Miguel (Ktm)

2021 – QUARTARARIO Fabio (Yamaha) {Aprile}

2021 – BAGNAIA Francesco (Ducati) {Novembre}

2022 – ZARCO Johann (Ducati)

2023 – MARQUEZ Marc (Honda)

Davvero interessante rilevare come le cinque pole position siano andate ad altrettanti centauri differenti. Se poi guardiamo ai marchi, Ducati è l’unica capace di ripetersi.

PORTIMAO – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2020 – GARDNER Remy [AUS]

2021 – FERNANDEZ Raul [ESP] {Aprile}

2021 – GARDNER Remy [AUS] {Novembre}

2022 – ROBERTS Joe [USA]

2023 – ACOSTA Pedro [ESP]

Remy Gardner è l’unico centauro capace di bissare una propria affermazione. Si attende ancora un successo italiano nella categoria cadetta. I migliori risultati sono due piazze d’onore, centrate da Luca Marini e Celestino Vietti rispettivamente nel 2020 e nel 2022.

PORTIMAO – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2020 – FERNANDEZ Raul [ESP]

2021 – ACOSTA Pedro [ESP] {Aprile}

2021 – ACOSTA Pedro [ESP] {Novembre}

2022 – GARCIA Sergio [ESP]

2023 – HOLGADO Daniel [ESP]

Notevole quanto realizzato da Pedro Acosta, impostosi sia in primavera che in autunno nel 2021. Solo successi spagnoli (5 su 5), dunque. L’Italia ha fatto collezione di secondi posti con Dennis Foggia (2020 e aprile 2021) e Andrea Migno (autunno 2021).