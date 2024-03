MotoGP, Marco Bezzecchi: “Portimao una delle piste più belle del calendario. Quest’anno stiamo facendo fatica”

Archiviato un weekend inaugurale al di sotto delle aspettative in Qatar, il Pertamina Enduro VR46 Racing Team si presenta sulla splendida pista di Portimao con l’obiettivo di cambiare marcia e cominciare a raccogliere dei risultati pesanti nel Gran Premio del Portogallo 2024, valevole come secondo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP.

Fari puntati soprattutto su Marco Bezzecchi, forse la più grande delusione di questo avvio di 2024 dopo aver impressionato positivamente l’anno scorso. Il romagnolo non ha ancora trovato un buon feeling con la Ducati GP23, ma i saliscendi dell’Algarve potrebbero esaltare il suo stile di guida aggressivo consentendogli di lottare per le posizioni di vertice.

“Portimao è davvero una delle piste più belle del calendario. Complicata, impegnativa a livello fisico, ma allo stesso tempo molto divertente. L’anno scorso qui sono andato forte, quest’anno al momento stiamo facendo un po’ più fatica, ma sono contento dei progressi fatti durante il weekend di gara in Qatar. Con tutta la squadra continueremo a lavorare, soprattutto sulla frenata e l’inserimento. L’obiettivo è avvicinare il gruppo dei più veloci e divertirci su questo tracciato così particolare“, dichiara il Bez alla vigilia del fine settimana lusitano.

Ambizioni importanti per il suo nuovo compagno di squadra Fabio Di Giannantonio, 7° in gara a Lusail dopo la caduta nella Sprint: “Il bilancio del weekend in Qatar è nel complesso positivo. Abbiamo avuto qualche problemino, ma questo non ci ha impedito di essere veloci e competitivi. Continueremo a lavorare sodo con la squadra anche qui a Portimao, una pista bellissima, stupenda. Un vero rollercoaster, molto impegnativo anche a livello fisico. Non dobbiamo avere fretta, stiamo facendo bene, dobbiamo continuare a crescere, la top 5 può essere un obiettivo alla portata“.