F1, Frederic Vasseur: “Avremo un approccio aggressivo per mettere pressione ai rivali”

Il Mondiale 2024 di F1 torna in scena per il terzo appuntamento in calendario. Dopo i primi due GP in Bahrain e in Arabia Saudita, il Circus volge lo sguardo all’Australia. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne sarà caccia aperta all’olandese Max Verstappen e alla Red Bull. La scuderia di Milton Keynes ha dominato nelle prime due apparizioni, concretizzando le doppiette con Verstappen e il messicano Sergio Perez sia a Sakhir che a Jeddah. Vedremo se questa tendenza si replicherà nella terra dei canguri.

La pista australiana propone tante curve da velocità medio-alta offrendo anche quattro zone DRS che promettono spettacolo. La curva 1 presenta una chicane veloce con muri da un lato e ghiaia dall’altro che la rende uno dei punti più insidiosi della pista, tanto più che è seguita da un rettilineo importante che porta all’impegnativa frenata di curva 3, punto di sorpasso per eccellenza. Questa staccata si trova al termine di una zona DRS e potrebbe dare l’opportunità di sorpassare. Le curve 9 e 10 sono senza dubbio tra le più veloci del circuito e anche qui è possibile pensare a manovre particolari da parte dei piloti. Tuttavia, in questo caso, è più plausibile aspettarsi tentativi in curva-11, dopo aver sfruttato la scia.

Vedremo come la Ferrari saprà adattarsi a un tracciato con queste peculiarità. La SF-24 è sicuramente un passo in avanti sensibile rispetto alla monoposto dell’anno passato, ma non ancora in grado di rivaleggiare con la Red Bull alla pari. “Quello di Melbourne è un tracciato che potrebbe riproporre valori simili a quelli visti sul circuito di Jeddah. Dal canto nostro siamo decisi ad assumere un approccio aggressivo per cercare di mettere sotto pressione i rivali che hanno avuto la meglio nelle due gare fin qui disputate“, ha dichiarato il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur (fonte: ANSA).

“Dopo le prime tre intense settimane in Bahrain e Arabia Saudita e un weekend di pausa affrontiamo ora la trasferta più lunga fino in Australia. La pista di Albert Park è tra le più amate dai piloti e come squadra pensiamo di poterci giocare le nostre carte in una terra nella quale possiamo contare su un gran numero di tifosi“, ha concluso Vasseur.

Una Ferrari che dovrebbe ritrovare lo spagnolo Carlos Sainz, costretto a saltare qualifiche e gara in Arabia Saudita per via di un attacco di appendicite.