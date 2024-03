MotoGP, Francesco Bagnaia: “Siamo pronti, non vedo l’ora di cominciare a Lusail”

L’avvicinamento ideale. Francesco Bagnaia arriverà al primo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP con non poche certezze. La prima è quella di disporre di una moto molto competitiva e la seconda riguarda il rinnovo di contratto con la Casa di Borgo Panigale fino al 2026. Un accordo che non sorprende, visti i risultati ottenuti da Pecco, raggiunto prima dell’inizio del campionato anche per dare maggior serenità al due-volte iridato in top-class.

“Sono entusiasta di iniziare la mia quarta stagione insieme al Ducati Lenovo Team! Ripartiamo dal Qatar, su una pista che mi piace e dove abbiamo ottenuto dei bei risultati in passato“, ha dichiarato Bagnaia (fonte: sito ufficiale della Ducati) in vista del primo fine-settimana di Lusail, in programma dall’8 al 10 marzo.

Sul tracciato qatariano, poi, i test pre-season hanno dato riscontri confortanti: “Siamo stati competitivi sia sul passo gara che sul time attack. Sono riuscito a fare un gran tempo, ma c’erano anche le condizioni giuste. In gara sarà diverso: mi aspetto molti piloti veloci e la competizione sarà alta. In ogni caso siamo pronti e non vedo l’ora di scendere in pista venerdì pomeriggio“, ha concluso il piemontese.

Una stagione con tanti spunti dal momento che ci si aspetta la risalita del compagno di box di Pecco, Enea Bastianini, nonché un Jorge Martin sempre più consistente sulla Ducati Pramac. Inoltre, Marc Marquez avrà a sua disposizione la Rossa del Team Gresini, pur non ufficiale, e potrebbe essere una mina vagante.