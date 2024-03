MotoGP, Enea Bastianini: “Un secondo posto che mi soddisfa, Martin aveva un passo straordinario”

Una gara decisamente intensa. Nella domenica di Portimao, Jorge Martin (Ducati Pramac) si è preso la sua rivincita, centrando il bersaglio grosso con grande decisione, lavorando con grande attenzione sul degrado delle gomme medie e raccogliendo i frutti quest’oggi.

Alle sue spalle sono giunti un ottimo Enea Bastianini (Ducati) e un sorprendente Pedro Acosta (GasGas), al primo podio della carriera in top-class. Una gara che ha visto l’incidente tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez, che sono venuti a contatto. Poco fortunato Maverick Vinales che ha avuto un problema tecnico nell’ultimo giro, quando era secondo sull’Aprilia.

Per Bastianini una bella reazione dopo una Sprint Race anonima, pur partendo dalla pole-position, e soprattutto un bel modo per dimenticare il crash dell’anno scorso che tanto gli è costato: “Sono molto contento della mia prestazione perché, pensando all’incidente dell’anno scorso, era la risposta che volevo. Sinceramente, il passo di Martin era straordinario, anche Vinales lo era e non so cosa sia accaduto a fine gara. Un bel secondo posto, posso ritenermi soddisfatto“.

Un risultato che ha permesso a Martin di balzare in vetta alla classifica generale e vale la pena sottolineare come Acosta sia salito sul podio alla seconda gara in top-class con la GasGas.