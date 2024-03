MotoGP, Enea Bastianini: “La GP24 si adatta meglio al mio stile di guida, devo lavorare sul passo gara”

Un venerdì che non si presentava da un po’. Enea Bastianini ha ottenuto il miglior riscontro cronometrico del primo giorno del week end del GP del Portogallo, secondo round del Mondiale 2024 di MotoGP. Sulla pista di Portimao, il romagnolo ha siglato il crono di 1:38.057, precedendo sulla Ducati ufficiale l’australiano Jack Miller (KTM) e lo spagnolo Marc Marquez (Ducati Gresini), rispettivamente di 0.118 e di 0.153. Un po’ in difficoltà Francesco Bagnaia, ottavo a 0.484, mentre l’iberico Jorge Martin ha concluso quarto sulla Ducati Pramac a 0.231 dalla vetta.

“Effettivamente era da un po’ di tempo che non concludevo davanti a tutta la prima giornata di un week end. All’inizio non è stato semplice perché ho avuto gli stessi problemi del Qatar. Ci abbiamo poi lavorato e almeno sul time-attack ho avuto buone sensazioni, ma dobbiamo lavorare per migliorare il mio feeling sulla moto in prospettiva gara“, ha dichiarato Bastianini ai microfoni di Sky Sport.

“Stamattina la pista era molto sporca e la pioggia aveva peggiorato la situazione. Non è stato semplice lavorare sulla messa a punto. In ingresso di curva questa GP24 mi dà maggior sicurezza della moto dell’anno scorso e in questo particolare riesco a essere molto competitivo. Su questa pista poi Marc Marquez sta guidando molto bene ed è il riferimento in uscita di curva“, ha sottolineato Enea.

Parlando in modo specifico della maggior confidenza con la nuova Ducati, Bastianini ha sottolineato: “Ho lavorato bene ai test pre-season e il nuovo freno motore della Ducati è più adatto al mio stile di guida“.