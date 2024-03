MotoGP, Enea Bastianini: “Ho fatto un errore banale in partenza, domani spero di sfruttare la pole”

Enea Bastianini ha chiuso in sesta posizione la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo: una giornata comunque positiva per il pilota Ducati, vista la pole position colta in mattinata e il discreto passo mostrato anche nel pomeriggio. Enea paga un po’ di mancanza di esplosività che lo rende decisamente più competitivo quando i giri sono di più.

Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Non sono molto contento perché ho fatto un errore un po’ banale, ho cavato lo shot perché pensavo di non averlo ingaggiato. Peccato però è così e quindi ci riproviamo domani. Devi iniziare a frenare forte per cercare di innescarlo, poi si è agganciato, gli ho dato un tocco freno e poi si è disingaggiato. Purtroppo l’ho messo troppo tardi e quindi la partenza è stata bruttissima”.

Sulle conseguenze dell’errore e le prospettive per domani: “Credo che avrei potuto far meglio, i primi giri ho sforzato molto la gomma davanti, ho guidato male e non è uscito il mio potenziale. Domani cercherò di far meglio e questi problemi non si riproporranno. Ho notato che non riesco ad avvicinarmi in frenata e non riesco ad attaccare, dovremo lavorarci un po’: è un difetto su cui dovremo un po’ lavorarci. Domani cercherò di sfruttare il vantaggio di partire dalla pole, spero di tornare come nel 2022 a salvare le gomme per la fine e uscire alla distanza“.