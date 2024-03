MotoGP, Bagnaia va per il tris a Portimao, ma Marquez e Viñales fanno paura

La Domenica delle Palme o la Domenica della velocità? Sarà un 24 marzo ad alto voltaggio per quanto riguarda tutti i motori: l’appuntamento mattutino con la Formula 1 in Australia, la Superbike in Catalogna, Moto3, Moto2, Moto-E e soprattutto MotoGP a Portimao, oltre alla Motocross sempre in Spagna.

Per quanto riguarda la MotoGP, sarà il secondo appuntamento della stagione dopo quello in Qatar, a Lusail. Gara domenicale alla quale Francesco Bagnaia ci arriva in testa al Mondiale, ma con un pizzico di amarezza per quanto accaduto ieri. Il campione del mondo stava finalmente trovando le giuste sensazioni nella Sprint Race, spesso format di gara nemico dalla metà della scorsa stagione. Mentre sembrava in controllo della sua prima posizione, ecco arrivare l’errore a quattro giri dalla fine che gli costa tre posizioni e dalla prima lo costringe ad arrivare quarto, giù dal podio.

Pecco sembra essere comunque il favorito per passo gara e per la sua capacità di gestire la gomma quando i giri salgono, inoltre ha già vinto due volte in Algarve. Tra i suoi avversari in tanti hanno dei piccoli problemini. Jorge Martin ha sentito diverse vibrazioni e non si è sentito a suo agio ieri, Marc Marquez ancora deve trovare fino in fondo il feeling con la moto per evitare degli errori come accaduto ieri. Chi può essere davvero competitivo per la vittoria è Maverick Viñales, vincitore della Sprint di ieri e secondo in griglia, consapevole di tutti i pregi della sua Aprilia che va come i missili in questo fine settimana.

Capitolo a parte per quanto riguarda Enea Bastianini: ieri ha avuto dei problemi con l’holeshot in partenza e non ha potuto sfruttare la sua pole position. In ogni caso la tendenza del pilota riminese è quella di essere più competitivo quando deve gestire le gomme rispetto all’esplosività di una Sprint Race: se questa volta riuscisse ad azzeccare la partenza, allora può togliersi delle soddisfazioni.