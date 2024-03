Bagnaia sull’incidente con Marquez: “Ci mancava che prendessi la penalità…Così male non pensavo”

Un fine settimana storto per Francesco Bagnaia: pochi punti e la quarta posizione nel Mondiale piloti al termine del Gran Premio del Portogallo a Portimao. Ieri Pecco è andato lungo quando era al comando della Sprint Race e ha chiuso al quarto posto, mentre oggi si è toccato con Marc Marquez ed entrambi sono finiti fuori.

Questa l’analisi del due volte campione del mondo in carica ai microfoni di Sky Sport MotoGP, evidentemente deluso e rammaricato: “Siamo stati in direzione corsa e non ci saranno né azioni né sanzioni, mi aspettavo questo perché ci sono situazioni e situazioni e su questa si poteva fare poco. Penso sia la decisione giusta, ci mancava che prendessi la penalità“.

Un commento sulla partenza: “Sono partito bene, ma ho scelto la linea sbagliata in curva 1: ho chiuso troppo e invece mi sarei dovuto trovare all’esterno. Da lì in avanti però ho cercato di attaccare, volevo attaccare e passare Enea perché lo vedevo un po’ in difficoltà e poi a un certo punto ho accusato un po’ di grip dietro, non l’ho più gestito e non sono più riuscito a spingere quanto avrei voluto”.

Sulle difficoltà accusate in gara: “Purtroppo non eravamo a posto e non siamo riusciti a trovare la soluzione giusta per questa gara anche se ieri e stamattina mi sentivo bene, quindi è stato veramente un peccato. Niente, vediamo alla prossima, un peccato perché anche dopo stamattina c’era il potenziale per vincere, ma non siamo riusciti a capitalizzare niente, anzi abbiamo chiuso con zero punti. Ci è mancato qualcosa oggi in gara e non me lo sarei aspettato perché stamattina tutto funzionava bene, mi dispiace molto. Non riuscivo ad essere veloce come volevo“.