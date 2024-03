MotoGP, Aleix Espargarò: “Un podio importante. Domani potremo fare bene anche nella gara lunga”

Non può che essere soddisfatto Aleix Espargarò dopo aver centrato la terza posizione nella Sprint Race del Gran Premio del Qatar, appuntamento d’esordio del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Lusail abbiamo assistito ad una gara intensa, con lo spagnolo abile a superare Pecco Bagnaia nel finale per tornare sul podio.

La Sprint Race ha visto il successo di Jorge Martin partito dalla pole position, quindi secondo Brad Binder davanti ad Aleix Espargarò. Quarto Francesco Bagnaia davanti a Marc Marquez e Enea Bastianini. Settimo Alex Marquez, davanti al rookie Pedro Acosta, quindi nono Maverick Vinales, decimo Jack Miller, 11° Marco Bezzecchi, 12° Fabio Quartararo.

Al termine della gara su distanza ridotta il portacolori del team Aprilia ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Davvero un grande risultato. Peccato perché ho perso un po’ di tempo all’inizio, ma ho chiuso in crescendo e nel migliore dei modi con un podio che mi dà grade fiducia. Devo sicuramente migliorare nella velocità pura in rettilineo perché per gli altri è troppo facile superarmi”.

Ultima battuta su quello che il catalano si aspetta dalla gara di domani, quella su distanza piena: “Sono carico. La moto ha una velocità incredibile, anche in curva. Sono molto contento del livello che abbiamo raggiunto. Domani avremo un’altra bella opportunità, ho visto che la gomma si è conservata bene e, di conseguenza, potremo fare bene anche sulla lunga distanza”.