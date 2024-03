Ordine d’arrivo MotoGP, Jorge Martin vince la Sprint Race in Qatar. Bagnaia in lotta per il podio

Oggi pomeriggio si è disputata la Sprint Race del GP del Qatar 2024, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Lusail. Grandi emozioni come sempre nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa delle qualifiche di questa mattina, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto sulla pista asciutta del tracciato in terra asiatica.

Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del GP del Qatar. Il pilota della Ducati Pramac è scattato dalla pole position ed è riuscito a fare la differenza, guadagnando un minimo margine e transitando in prima posizione sulla linea del traguardo. Lo spagnolo ha portato a casa il primo successo della stagione, precedendo il solidissimo Brad Binder in sella alla KTM. Francesco Bagnaia ha provato a tenere botta ed è rimasto in terza piazza fino al penultimo giro, subendo poi il decisivo sorpasso da parte di Aleix Espargarò.

Il Campione del Mondo si è dovuto inchinare allo spagnolo della Aprilia e così il centauro della Ducati ufficiale ha concluso in quarta piazza davanti a Marc Marquez (Ducati Gesini), Enea Bastianini (Ducati ufficiale) e Alex Marquez (Ducati Gresini). Completano la top-10 Pedro Acosta (KTM), Maverick Vinales (Aprilia) e Jack Miller (KTM). Marco Bezzecchi si è fermato in undicesima piazza davanti a Fabio Quartararo, Francesco Morbidelli ventesimo davanti a Luca Marini, Fabio Di Giannantonio è caduto. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP del Qatar 2024, tappa del Mondiale MotoGP.

ORDINE ARRIVO SPRINT RACE GP QATAR MOTOGP 2024

1. Jorge Martin (Ducati)

2. Brad Binder (KTM)

3. Aleix Espargarò (Aprilia)

4. Francesco Bagnaia (Ducati)

5. Marc Marquez (Ducati)

6. Enea Bastianini (Ducati)

7. Alex Marquez (Ducati)

8. Pedro Acosta (KTM)

9. Maverick Vinales (Aprilia)

10. Jack Miller (KTM)

11. Marco Bezzecchi (Ducati)

12. Fabio Quartararo (Yamaha)

13. Miguel Oliveira (Aprilia)

14. Raul Fernandez (Aprilia)

15. Joan Mir (Honda9

16. Johann Zarco (Honda)

17. Alex Rins (Yamaha)

18. Augusto Fernandez (KTM)

19. Takaaki Nakagami (Honda)

20. Franco Morbidelli (Ducati)

21. Luca Marini (Honda)

Rit. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

CLASSIFICA SPRINT RACE GP QATAR MOTOGP 2024

1 12 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 20’41.287 171.6

2 9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’41.835 171.5 0.548

3 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 20’42.016 171.5 0.729

4 6 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’42.912 171.4 1.625

5 5 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’43.159 171.3 1.872

6 4 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’43.609 171.3 2.322

7 3 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’44.441 171.1 3.154

8 2 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 20’45.718 171.0 4.431

9 1 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 20’48.025 170.7 6.738

10 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’53.957 169.9 12.670

11 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 MotoGP DUCATI 20’54.122 169.8 12.835

12 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 20’54.150 169.8 12.863

13 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 20’54.382 169.8 13.095

14 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 20’55.082 169.7 13.795

15 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 20’55.383 169.7 14.096

16 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 20’56.127 169.6 14.840

17 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 20’56.916 169.5 15.629

18 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 20’58.998 169.2 17.711

19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 21’04.020 168.5 22.733

20 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 21’04.554 168.4 23.267

21 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 21’06.840 168.1 25.553

No time set

49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 MotoGP DUCATI 3’48.882 169.2 9 laps