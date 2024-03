Motocross, la MXGP si prepara per il GP di Spagna per capire i reali valori in pista

La stagione del motocross si prepara per la lunga campagna europea. Dopo l’esordio rappresentato dal Gran Premio di Patagonia-Argentina, infatti, la MXGP sbarca nel Vecchio Continente per il Gran Premio di Spagna, secondo appuntamento del campionato.

Si correrà sul tracciato di Xanadù-Arroyomolinos in vista di un fine settimana che ci potrebbe dire molto a riguardo dei reali valori in pista nella classe regina. Il campione del mondo Jorge Prado vuole confermarsi come primo della classe, ma alle sue spalle i rivali (numerosi ed agguerriti) non mancheranno.

Lo spagnolo del team Gas Gas è di nuovo al vertice della graduatoria con 54 punti, davanti al duo composto da Romain Febvre e Tim Gajser con 51, quindi Pauls Jonass con 46, Maxime Renaux con 39, Jeremy Seewer con 34 e Jeffrey Herlings con 32.

Un vero e proprio parterre de roi con Tim Gajser e Jeffrey Herlings che, smaltiti gli infortuni della scorsa stagione, sono pronti per tornare a combattere per il titolo. Sul fronte italiano, in assenza di Mattia Guadagnini causa infortunio, vedremo in azione Ivo Monticelli, reduce da un weekend d’esordio non propriamente entusiasmante.