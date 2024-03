Moto3: Daniel Holgado vince il GP del Portogallo, lontani gli italiani

“El Pistolero” Daniel Holgado si prende Portimaoper la seconda volta consecutiva. Prima vittoria stagionale per il pilota, trionfatore del GP del Portogallo, secondo appuntamento del Motomondiale 2024 di moto3. Una gara molto solida per l’iberico, più bravo degli altri nella gestione delle gomme.

Il centauro in forza alla Red Bull Gas Gas Tech3 si è rivelato grande protagonista fin dalla partenza, dove si è messo alle spalle di un particolarmente veloce Rueda (Red Bull KTM Ajo). Come sempre capita nella classe leggera, Holgado ha dovuto fare i conti con continui capovolgimenti di fronte, ritrovandosi a battagliare con avversari del calibro di Alonso (CFMOTO Gaviota Aspar Team) e Ortolà (MT Helmets)

Il nativo di Alicante ha preso poi la testa della gara a quattro giri dalla fine, riuscendo a resistere agli attacchi degli avversari, soprattutto quelli di Rueda che, all’ultimo giro, ha tentato un sorpasso, subendo però subito dopo il controsorpasso dello spagnolo, bravo poi a tagliare il traguardo per primo precedendo il rivale di +0.44. Terzo posto poi invece per Ivan Ortolà (+0.820). Decisamente più staccati poi Alonso (+2.218) e Kelso (BOE Motorsports), il quale non è riuscito a ribadire il passo mostrato nelle qualifiche chiudendo in quinta posizione.

Lontani gli italiani con il miglior piazzamento messo a referto da Stefano Nepa (Levelup), settimo con +4.499, dodicesimo invece Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team) con +16.757, sedicesimo Nicola Carraro (MTA Team) con +21.172, diciassettesimo Filippo Farioli (SIc58 Squadra Corse) con +23.285. Chiude quindi Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), ventiduesimo con 1:50.491.

In virtù del risultato odierno Holgado sale in vetta con 45 punti, contro i 38 di Alonso ed i 23 di Ortolà. Seguono poi Veijer con 21 e Rueda con 20.

