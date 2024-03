Moto2, tutti gli italiani iscritti al Mondiale 2024: solo 3 piloti, ma di qualità

Questo weekend a Lusail comincerà ufficialmente il Motomondiale 2024 ed è grande la curiosità per capire quali saranno i protagonisti principali della nuova stagione nelle varie classi. In Moto2 l’Italia si presenta ai nastri di partenza solamente con 3 piloti, a testimonianza delle difficoltà fronteggiate negli ultimi anni in Moto3, ma le aspettative sono comunque abbastanza elevate.

Fuori dai giochi il campione uscente Pedro Acosta, promosso in MotoGP dopo aver dominato l’ultimo Mondiale di Moto2, uno degli osservati speciali per il 2024 non può che essere il vice-campione in carica della categoria Tony Arbolino. Il lombardo non ha cambiato squadra ed è sicuramente uno dei possibili candidati al titolo sulla Kalex del team Marc VDS, ma dovrà dimenticare sin da subito la pessima seconda parte della scorsa stagione.

Nell’ottica di un eventuale passaggio alla classe regina, quest’anno si gioca moltissimo anche Celestino Vietti. Il piemontese ha dimostrato solo a sprazzi il suo talento cristallino nei suoi primi tre anni in Moto2, non riuscendo mai a trovare la costanza di rendimento necessaria per ambire al titolo iridato, quindi adesso è arrivato il momento giusto per effettuare il salto di qualità definitivo all’interno di una struttura di primo livello come Red Bull KTM Ajo.

Il terzo centauro azzurro presente nella griglia della Moto2 ad inizio 2024 è Dennis Foggia, pronto ad affrontare il suo secondo anno nella categoria intermedia del Motomondiale. Il romano è stato confermato dal team Italtrans e dovrà effettuare dei progressi notevoli rispetto alla sua stagione da rookie, in cui ha fatto davvero tanta fatica non entrando mai tra i primi 10 in gara.