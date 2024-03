Moto2, Mondiale 2024: i favoriti. Aldeguer in pole, Arbolino e Vietti tra i suoi avversari principali

Ultime ore di attesa a Lusail in vista del Gran Premio del Qatar 2024, primo dei ventuno round previsti per la nuova stagione del Motomondiale. Oltre alla MotoGP, si preannuncia come sempre grande spettacolo anche nelle categorie di supporto tra cui la Moto2, in cui scopriremo nei prossimi mesi chi succederà nell’albo d’oro al fenomeno Pedro Acosta.

Quest’ultimo, dominatore assoluto della classe mediana nel 2023, è stato promosso infatti in top class da KTM lasciando campo libero al resto della griglia. In realtà c’è già un altro super talento spagnolo che sembra pronto a seguire le orme del “Tiburón de Mazarrón“, candidandosi al ruolo di favorito principale per il titolo in attesa di effettuare il grande salto verso la MotoGP nel 2025 con Ducati (probabilmente nel Team Pramac).

Stiamo parlando di Fermin Aldeguer, un vero predestinato capace di conquistare una pole position in Moto2 ancor prima di compiere 17 anni (record assoluto di precocità per la categoria, anche meglio di Marc Marquez) nel GP d’Argentina 2022 per poi esplodere definitivamente nella seconda metà della scorsa stagione, con 6 podi e 4 vittorie consecutive a fine Mondiale.

Un’incognita per tutti rispetto al recente passato è rappresentata dall’utilizzo delle nuove gomme Pirelli al posto di Dunlop, ma il 18enne nativo di Murcia si è adattato velocemente firmando il miglior tempo nei test invernali di Jerez e confermandosi il punto di riferimento della griglia almeno sulla carta. In una categoria storicamente molto equilibrata, Aldeguer dovrà però fare i conti con diversi avversari quotati come gli italiani Tony Arbolino e Celestino Vietti (chiamato da Red Bull KTM Ajo per sostituire Acosta), oltre al britannico Jake Dixon e agli altri iberici Alonso Lopez, Aron Canet e Manuel Gonzalez.