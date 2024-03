Moto2, Alonso Lopez il migliore delle pre-qualifiche 1 a Portimao. Arbolino, Vietti e Foggia in top-14

Finito nell’album dei ricordi il secondo turno di prove libere del GP del Qatar, secondo round del Mondiale 2024 di Moto2. Sul circuito di Portimao si è dovuto spingere non poco per porre un tempo da top-14 della classifica combinata e assicurarsi la Q2 delle qualifiche di domani. In sostanza, pre-qualifiche 1 a tutti gli effetti, in attesa del turno di domattina che andrà a definire il quadro.

Pista decisamente più pulita rispetto alla prima sessione, nella quale i centauri dovevano gestire delle fastidiose macchie di umido sull’asfalto. Il migliore è stato lo spagnolo Alonso Lopez in sella alla Boscoscuro Beta Tools Speed Up con il crono di 1:42.362 a precedere l’altro iberico Aron Canet (Fantic Racing) di 0.013 e l’americano Joe Roberts di 0.183, sulla Kalex OnlyFans American Racing Team.

La top-10 è stata completata dal trio spagnolo composto da Manuel Gonzalez (QJMotor Gresini Moto2) a 0.197, Marco Ramirez (OnlyFans American Racing Team) a 0.281 e da Fermin Aldegeur (Boscuscuro Beta Tools Speed Up) a 0.490, che ha firmato alcuni giorni fa un contrato con Ducati in MotoGP dall’anno venturo, il britannico Jake Dixon (CFMOTO Inde Aspar Team) a 0.497, Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team) a 0.542, l’iberico Albert Arenas (QJMOTOR Gresini Moto2) a 0.559 e Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) a 0.646.

Per Arbolino e Vietti buone indicazioni in vista di domani dove la top-14 dovrà essere confermata. Un aspetto da tenere in considerazione anche per Dennis Foggia, oggi 14° sulla Kalex Italtrans Racing a 0.879 e momentaneamente dentro l’elenco dei qualificati alla Q2 delle qualifiche.