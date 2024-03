Milano-Torino 2024, Alberto Bettiol si inventa un numero e trionfa in solitaria! L’Italia non vinceva dal 2015

Torna a trionfare l’Italia alla Milano-Torino. Il successo al Bel Paese nella storica classica, giunta alla sua 105ma edizione, mancava addirittura dal 2015 quando si impose Diego Rosa. Oggi ad agguantarlo è un super Alberto Bettiol che mette in mostra una grandissima condizione andando via in solitaria e sbaragliando la concorrenza.

Tre uomini sono andati all’attacco nella prima parte di gara: Marco Murgano (Corratec Vini Fantini), lo spagnolo Marcel Camprubi (Q36.5) e il francese Matteo Vercher (Total Energies). Il gruppo però ha gestito al meglio la situazione andando a compattarsi a 40 chilometri dal traguardo.

A rompere gli indugi è stato un super Alberto Bettiol: attacco in solitaria a 30 km dall’arrivo per il toscano della EF Education-Easypost al quale nessuno ha risposto. All’inseguimento il gruppo ha contato sull’apporto di UAE Emirates e Bora-hansgrohe che sono andati a mano a mano a ridurre il numero degli atleti.

Nessuno è riuscito a riprendere un Bettiol scatenato che sul traguardo di Salassa ha potuto esultare. Alle sue spalle tripletta UAE Emirates con i due elvetici Jan Christen e Marc Hirschi a completare il podio e Diego Ulissi in quarta piazza. In casa Italia sesto Gianluca Brambilla (Q36.5 Pro Cycling Team) e ottavo Martin Marcellusi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè).