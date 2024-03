Milano-Sanremo, Matteo Sobrero: “Nel finale ho sperato che gli avversari si guardassero”

Nella Milano-Sanremo 2024 abbiamo visto tra i protagonisti l’azzurro che non ti aspetti. Matteo Sobrero (Bora-Hansgrohe) è riuscito ad arrivare nel gruppo dei migliori, chiudendo dodicesimo la classicissima vinta da Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) su Michael Matthews (Jayco-AlUla) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Il ventiseienne nato ad Alba non si è accontentato di stare a guardare, ma ha anche provato una piccola sortita negli ultimi due chilometri, subito dopo che il gruppetto ha ripreso Matej Mohoric (Bahrain-Victorious). Sobrero però è stato immediatamente marcato da Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers) con i due che sono stati riassorbiti all’inizio del rettilineo finale.

“Per me la Sanremo è sempre una corsa speciale – ha affermato Matteo ai microfoni del proprio team – essere tra i migliori nel finale dà soddisfazione, ho provato a sorprendere tutti con l’attacco nel finale e ho sperato che gli altri si marcassero un po’ troppo per arrivare fino in fondo. Anche per questo la Sanremo è speciale, perché non sai mai quello che può succedere. Sono felice perché ho una buona condizione“.