Milano-Sanremo 2024: tutti gli italiani in gara. Ganna e Milan le punte per provare a stupire

Diciassette marzo 2018. Per ogni appassionato di ciclismo è una data che voca ricordi dolcissimi, e dopodomani saranno trascorsi esattamente sei lunghi anni. In quel giorno ci fu l’ultimo italiano in gradi di imporsi nella Classicissima, con il capolavoro assoluto (uno dei più belli della sua carriera costellata di momenti indimenticabili) di Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto è stato l’ultimo in grado di trionfare sul lungomare della Città dei Fiori, domando tutti i suoi avversari. Domani l’Italia ci riproverà, le possibilità non sono altissime, ma almeno tre punte che possono giocarsi qualcosa ci sono.

Saranno 45 i corridori del Bel Paese al via domani da Pavia, per concludere la propria fatica 288 km dopo a Sanremo, nella prima Monumento dell’anno, il giorno in cui si inaugura veramente la stagione del grande ciclismo. Un ampio ventaglio di partecipanti, tra chi proverà a recitare un ruolo da protagonista, chi dovrà lavorare per i propri capitani e chi invece avrà come obiettivo centrare la fuga. Tre gli alfieri italiani che possono sognare: Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), Jonathan Milan (Bahrain – Victorious) e Alberto Bettiol (EF Education – EasyPost).

L’anno scorso Pippo Ganna ci ha fatto sognare, esaltare, imponendosi nella volata contro Tadej Pogacar e Wout Van Aert, non certo gli ultimi due arrivati, con in palio il secondo posto dietro all’inarrivabile Mathieu Van der Poel. Tre dei primi quattro della scorsa edizione saranno al via, mancherà solo il belga, e quindi l’azzurro di Verbania può sicuramente giocarsi le sue carte. In una corsa che, negli ultimi anni, sempre meno spesso si decide in volata Jonathan Milan dovrà essere straordinario per tenere le bordate dei fuoriclasse sul Poggio, per poi liberare la gamba in Via Roma, dopo aver dimostrato alla Tirreno-Adriatico che sa vincere eccome. Chi invece avrà come obiettivo la sparata sull’ultimo Capo, e chissà se non addirittura dalla Cipressa, è Alberto Bettiol, che ha dominato la Milano-Torino con un’azione poderosa e una Monumento l’ha già in bacheca.

Gianni Moscon (Soudal Quick-Step) ha dimostrato in Belgio di avere una buona gamba, ma molto probabilmente sarà al lavoro per i compagni di squadra Julian Alaphilippe e Kasper Asgreen, stessa sorte per Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla) che proverà a pilotare in volata l’australiano Caleb Ewan; mentre saranno due pedine fondamentali Alessandro Covi e Diego Ulissi al Team UAE Emirates per provare a spianare la strada all’attacco di Tadej Pogacar. Il più giovane degli azzurri al via sarà Lorenzo Milesi (Movistar Team), 21enne ancora per soli tre giorni; mentre la palma di squadra più italiana va alla VF Group – Bardiani CSF – Faizanè, che si presenta con tutti i suoi partecipanti (sette componenti) con la bandiera tricolore. Secondo posto di questa speciale classifica per il Team Corratec – Vini Fantini (6), con il podio completato dal Team Polti Kometa.

MILANO-SANREMO 2024, GLI ITALIANI IN GARA

Arkéa – B&B Hotels: Vincenzo Albanese

Astana Qazaqstan Team: Simone Velasco, Samuele Battistella, Michele Gazzoli, Christian Scaroni

BORA – hansgrohe: Giovanni Aleotti, Matteo Sobrero

Cofidis: Stefano Oldani

Team Corratec – Vini Fantini: Niccolò Bonifazio, Valerio Conti, Lorenzo Quartucci, Kristian Sbaragli, Davide Baldaccini, Marco Murgano

Decathlon AG2R La Mondiale Team: Andrea Vendrame

EF Education – EasyPost: Alberto Bettiol

Groupama – FDJ: Lorenzo Germani

INEOS Grenadiers: Filippo Ganna

Lidl-Trek: Jacopo Mosca, Jonathan Milan

Lotto Dstny: Jacopo Guarnieri

Movistar Team: Davide Cimolai, Lorenzo Milesi, Manilo Moro

Soudal Quick-Step: Mattia Cattaneo, Gianni Moscon

Team Jayco AlUla: Alessandro De Marchi

Team Polti Kometa: Giovanni Lonardi, Davide Bais, Mattia Bais, Mirco Maestri, Andrea Pietrobon

Tudor Pro Cycling Team: Matteo Trentin

UAE Team Emirates: Alessandro Covi, Diego Ulissi

VF Group – Bardiani CSF – Faizanè: Filippo Fiorelli, Luca Colnaghi, Riccardo Lucca, Filippo Magli, Martin Mercellusi, Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato

Bahrain – Victorious: Nicolò Buratti, Andrea Pasqualon