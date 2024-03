Milano-Sanremo 2024: il borsino dei favoriti. Tadej Pogacar sfida Mathieu van der Poel, Milan ci prova

Tutto pronto per la prima Classica Monumento della stagione. Va in scena oggi la Milano-Sanremo: 115ma edizione, partenza da Pavia ed arrivo sul lungomare ligure, con il Poggio a decidere la corsa che resta sempre la più incerta con la sua altimetria tutt’altro che dura. Due favoriti su tutti, tanti nomi che possono sorprendere.

Il duello è in coppia: Mathieu van der Poel, campione uscente, in maglia di campione del mondo, fa il suo debutto stagionale proprio alla Sanremo e a lanciargli la sfida c’è Tadej Pogacar, che ha dato spettacolo alla Strade Bianche dominando in lungo e in largo. La UAE Emirates proverà a fare corsa dura per far saltare il banco.

Loro due sono un gradino, se non di più, sopra tutti gli altri: il terzo favorito è il danese Mads Pedersen, perfetto per un percorso simile, ma probabilmente non all’altezza di uno scatto del duetto sul Poggio. Se dovesse resistere, in volata potrebbe dire la sua. Poi ecco tanti nomi che proveranno a far saltare il banco: dal campione d’Europa Christophe Laporte, al vincitore 2022 Matej Mohoric, passando per il britannico Tom Pidcock. La seconda carta per l’Alpecin-Deceuninck oltre a vdP è quella di Jasper Philipsen, che potrebbe essere dominante in volata. Stato di forma eccellente in uscita dalla Parigi-Nizza per Olav Kooij e Laurence Pithie.

E l’Italia? Pochissime le chance: l’anno scorso Filippo Ganna è stato meraviglioso secondo, quest’anno è lontanissimo da quel tipo di condizione. Alberto Bettiol ha trionfato alla Milano-Torino, ma sul Poggio non sembra avere i watt per stare con i migliori. La speranza migliore è Jonathan Milan, eccezionale alla Tirreno-Adriatico, che se dovesse resistere in uno sprint ristretto potrebbe davvero dire la sua.

BORSINO DEI FAVORITI MILANO-SANREMO 2024

***** Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar

*** Mads Pedersen

** Christophe Laporte, Matej Mohoric, Thomas Pidcock, Jasper Philipsen

* Olav Kooij, Filippo Ganna, Jonathan Milan, Laurence Pithie, Alberto Bettiol