Mathieu van der Poel eguaglia Fiorenzo Magni e aggancia le leggende del Giro delle Fiandre

Mathieu van der Poel ha vinto il Giro delle Fiandre per la terza volta in carriera. Dopo Dopo il sigillo nel 2020 (volata millimetrica sul belga Wout van Aert) e l’affermazione del 2022 (successo in una volata ristretta), il Campione del Mondo è riuscito a imporsi in solitaria in questa prestigiosa Classica Monumento. Il fuoriclasse olandese ha attaccato di forza quando mancavano 45 chilometri al traguardo di Oudenaarde e ha lasciato sul posto tutti gli avversari, trionfando con oltre un minuto di vantaggio.

Mathieu van der Poel è così diventato il settimo ciclista a imporsi in tre occasioni alla mitica Ronde. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck ha agganciato sei icone assolute del ciclismo internazionale in vetta all’albo d’oro: il nostro Fiorenzo Magni (unico a salire sul gradino più alto del podio per tre volte consecutive: 1949, 1950, 1951); i belgi Achiel Buysse (1940, 1941, 1943), Eric Leman (1970, 1972, 1973), Johan Museeuw (1993, 1995, 1998) e Tom Boonen (2005, 2006, 2012); lo svizzero Fabian Cancellara (2010, 2013, 2014).

Mathieu van der Poel ha scritto una nuova pagina di storia del ciclismo. Il 29enne tornerà il prossimo anno per cercare il poker e balzare al comando solitario dell’albo d’oro dell’evento sui muri del Belgio. Settimana prossima cercherà un nuovo colpaccio alla Parigi-Roubaix dopo il sigillo dello scorso anno, quando fece festa nell’Inferno del Nord dopo il sigillo alla Milano-Sanremo.