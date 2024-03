Mathieu van der Poel domina l’E3 Saxo Classic: “La caduta di Van Aert? Un peccato per lo spettacolo”

Mathieu van der Poel ha vinto l’E3 Saxo Classic con un attacco solitario quando mancavano 44 chilometri al traguardo, tramortendo la concorrenza di Wout van Aert. Il fuoriclasse olandese, protagonista alla Milano-Sanremo, è stato assoluto protagonista e ha lanciato un chiaro segnale in vista delle Classiche Monumento al Nord, a partire dal Giro delle Fiandre di settimana prossima.

Mathieu van der Poel ha analizzato la propria gara: “Sul Taaienberg abbiamo cominciato a fare corsa dura, ho provato qualche azione, ma era molto difficile partire da solo. Quindi sapevo di dover essere più paziente. A quel punto sapevo che la parte più difficile era la combinazione di Paterberg e Vecchio Quaremont. Purtroppo Wout è caduto salendo sul Paterberg ed è un peccato per lo spettacolo, ma sicuramente sono felice delle mie sensazioni odierne“.

L’olandese si è soffermato anche sulla caduta di van Aert: “Sono arrivato da solo in cima al Paterberg e poi prima del Quaremont ho chiesto la situazione e mi hanno detto che era caduto. Tuttavia, stava rientrando molto forte.. Sapevo che era ovviamente al limite perché aveva dovuto per forza tentare il tutto per tutto per rientrare su di me. Quindi ci ho provato nuovamente e penso che a quel punto è un po’ crollato“.