Marcell Jacobs torna in gara: svelati i primi 100 metri, mirino sugli Europei

Marcell Jacobs sarà una delle grandi stelle del Meeting di Ostrava, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza alle spalle della Diamond League). L’appuntamento è per il prossimo 28 maggio nella località della Repubblica Ceca. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha dunque scelto questo evento per scaldare le gambe in vista degli Europei di Roma, in programma dal 7 al 12 giugno. Il velocista lombardo, che attualmente si sta allenando in California, non gareggia dallo scorso 10 settembre, quando si espresse in 10.08 a Zagabria, dopo il 10.05 di Xiamen e l’argento conquistato con la 4×100 ai Mondiali di Budapest.

Marcell Jacobs ha deciso di cambiare allenatore e trasferirsi negli USA dopo un paio di stagioni funestate da svariati problemi fisici, ma durante le quali ha comunque vinto la medaglia d’oro sui 60 metri ai Mondiali Indoor e sui 100 metri agli Europei nel 2022, oltre a trainare la staffetta verso il secondo posto iridato. L’obiettivo è chiaramente quello di essere grande protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo l’apoteosi di Tokyo, passando per la rassegna continentale nella capitale. L’azzurro dovrebbe disputare altre gare prima di quella di Ostrava, ma per il momento non sono ancora state annunciate. Quasi sicuramente lo vedremo alle World Relays (i Mondiali di staffette) nel weekend del 4-5 maggio a Nassau (Bahamas).

La sua presenza all’evento in terra ceca è stata comunicata direttamente dagli organizzatori e viene riportata anche una breve dichiarazione del nostro portacolori: “Sarà la mia prima volta a Ostrava, non potevo perdere l’opportunità di correre di fronte a un così grande pubblico e su una pista così veloce“. L’identità dei suoi avversari al Mestsky Stadion deve ancora essere svelata.