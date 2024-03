Luca Nardi trionfa a Napoli: “Mi devo fare i capelli azzurri! Montecarlo prossima tappa”

Luca Nardi ha vinto il Challenger di Napoli, sconfiggendo il francese Pierre-Hugues Herbert in tre set sulla terra rossa del capoluogo campano. Il tennista italiano è riuscito a rimontare il transalpino e ha così alzato al cielo il trofeo, scalando ben venti posizioni nel ranking ATP e issandosi al 76mo posto nella classifica mondiale. Risultato di lusso per il 20enne pesarese, che al recente Masters 1000 di Indian Wells ha battuto Novak Djokovic e che tornerà in scena tra qualche giorno al Masters 1000 di Montecarlo.

Luca Nardi ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Supertennis: “È una Pasqua davvero speciale per me, sono molto contento di aver vinto questo titolo. Giocare qua a Napoli per me è una situazione speciale: finire in bellezza questa settimana vuol dire tanto per me. Non è stata assolutamente una partita facile: lui è uno che non dà molto ritmo, serve bene, scende a rete, ha tante soluzioni. Non è mai semplice affrontare un giocatore così”.

Il tennista italiano ha poi proseguito: “Nel secondo set ho incominciato a giocare meglio, poi nel tie-break due o tre punti sono girati bene e ne terzo set, dai, sono stato abbastanza bravo. La scommessa del ciuffo azzurro? Mi sa che stasera tocca farlo! Questa vittoria dà fiducia: ora ho una settimana di tempo per preparare Montecarlo dove spero di fare bene come l’anno scorso. E poi Madrid, Roma, il Roland Garros: spero vada tutto per il meglio. Questo trofeo lo dedico alla mia famiglia”.