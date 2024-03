Luca Nardi scala di forza il ranking ATP: quante posizioni ha guadagnato con la vittoria a Napoli? Salita fenomenale

Luca Nardi ha vinto il Challenger di Napoli, imponendosi in rimonta nella finale giocata contro il francese Pierre-Hugues Herbert sulla terra rossa all’ombra del Vesuvio. Il 20enne pesarese ha sconfitto il transalpino con il punteggio di 5-7, 7-6(3), 6-2 e ha così potuto alzare al cielo il trofeo, facendo prontamente centro al primo atto conclusivo disputato a questo livello. Il padrone di casa ha completato in maniera trionfale il proprio cammino sul mattone tritato del capoluogo campano, dove aver superato in rimonta Matteo Gigante e Francesco Passaro nei due turni precedenti.

Luca Nardi ha così portato a casa ben 125 punti e si è così issato a quota 748 punti, compiendo un superlativo balzo in avanti nel ranking ATP. L’azzurro ha infatti guadagnato ben venti posizioni rispetto alla situazione in cui si trovava a inizio settimana, passando dal 96mo posto alla 76ma piazza. Il nostro portacolori si trova in scia al francese Arthur Cazaux (752) e allo statunitense McDonald Mackenzie (755), non così lontano da Luciano Darderi (72mo con 781 punti).

Si tratta del best ranking per Luca Nardi (il suo migliore risultato era la 96ma piazza di sei giorni fa), piombato di forza nella top-80 mondiale per la prima volta in carriera. E la top-70 non è così distante, visto che la chiude lo statunitense Alex Michelsen con 790 punti. Il tennista italiano tornerà in campo per disputare le qualificazioni del torneo ATP 500 di Barcellona.

NUOVO RANKING ATP DI LUCA NARDI

76mo posto con 748 punti dopo aver vinto il Challenger di Napoli.