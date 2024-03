Luca Mozzato 2° al Giro delle Fiandre: “Più passavano i muri, più stavo meglio: una cosa fantastica”

Luca Mozzato ha conquistato uno splendido secondo posto al Giro delle Fiandre, seconda Classica Monumento della stagione ciclistica andata in scena sui celeberrimi muri belgi. L’alfiere della Arkéa B&B Hotels ha regolato il gruppetto dei più immediati inseguitori, giunto con un minuto di distacco dal dominatore Mathieu van der Poel. Risultato davvero prestigioso per il vicentino, capace di salire sul podio della prestigiosa Ronde.

Luca Mozzato ha avuto la meglio sull’australiano Michael Matthews (poi declassato) allo sprint, dopo aver ripreso Alberto Bettiol quando mancavano pochissimi metri al traguardo. Un italiano torna sul podio in questo evento a cinque anni di distanza dal sigillo firmato proprio da Alberto Bettiol nel 2019.

Luca Mozzato ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Per crederci e per realizzare ci vorrà tempo, sono felicissimo, è la mia migliore prestazione di sempre. Sono stato aiutato un po’ dalla fortuna, non ero messo benissimo quando abbiamo iniziato i muri, sono rientrato senza spendere. Nel finale più i muri passavano e più mi sembrava di stare meglio degli altri, il vento in faccia ci ha aiutato a rientrare e sulla linea sono riuscito ad agguantare sul podio. Una cosa fantastica, il Fiandre è una corsa diversa da tutto: questa sera me la godrò“.