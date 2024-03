Basket femminile: la Virtus Bologna espugna Roma nel posticipo della Serie A1

Si è conclusa la sfida valevole come posticipo della ventesima giornata del massimo campionato femminile di basket e in campo sono scese l’Oxygen Roma Basket e la Virtus Segafredo Bologna. Per le padrone di casa caccia a due punti fondamentali per evitare i playout, mentre per le emiliane la volontà di consolidare la top 3 in classifica. Ecco come è andata.

Parte subito forte Bologna che piazza un primo mini parziale di 0-5, poi allunga ancora fino al 4-11. Fatica Roma a reggere il ritmo delle emiliane, che tirano senza sbagliare quasi mai in questo primo quarto. Una tripla di Pasa vale il +10 per le ospiti quasi a metà quarto, poi è Zandalasini a firmare il +14. Ora Bologna ha il controllo del match e chiude i primi 10 minuti avanti 21-34, con l’82% dal campo.

La Virtus può già gestire la partita e a inizio secondo quarto abbassa decisamente i ritmi, ma senza correre mai rischi e tenendo le romane a debita distanza. Roma che, comunque, non demorde e cerca di restare in linea di galleggiamento con Ezinne Kalu grande protagonista in questa prima parte del match. Così il secondo quarto non vede il dominio dell’attacco emiliano, che si ‘limita’ a mettere 11 punti a referto, ma va comunque al riposo lungo avanti 32-45.

Secondo tempo che inizia con le difese a dominare nei primi due minuti, poi Bologna continua a essere impenetrabile, ma trova alcuni spunti offensivi per allungare ancora e con i liberi di Cox toccare il +20 quasi a metà terzo quarto. Si va, così, all’ultimo stop sul 47-65. Ultimo quarto che è, dunque, garbage time e che serve a fissare il punteggio finale sul 62-88. Top scorer di serata Ezinne Kalu con 24 punti, mentre in casa Virtus spiccano i 17 punti di Iliana Rupert, poi i 15 punti di Francesca Pasa, i 13 punti di Cecilia Zandalasini (con 6 assist), gli 11 di Haley Peters e i 10 di Olbis Futo Andrè.