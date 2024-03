LIVE Vavassori-Cachin, ATP Miami 2024 in DIRETTA: l’azzurro sogna il derby con Sinner

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno del Masters 1000 di Miami tra il qualificato azzurro Andrea Vavassori e Pedro Cachin.

C’è Jannik Sinner all’orizzonte per l’azzurro, reduce dalla prima qualificazione a Miami della carriera dopo un match abbastanza strano, vinto contro il giovane croato Duje Ajdukovic. Il torinese era sopra 6-2, 4-0 prima di subire un parziale di 7-0 che ha compromesso secondo set e lo ha messo con l’acqua alla gola nel 3°. Fortunatamente alla fine ne è prevalso al tiebreak decisivo, e ha ottenuto 30 punti molto pesanti, che lo proiettano in posizione n. 144 provvisoria.

Il suo avversario è un argentino che si trova meglio sulla terra battuta, che a Indian Wells si è arreso a Hanfmann, non proprio Carlos Alcaraz. Cachin, da n. 76 virtuale della classifica, ha bisogno di punti per confermarsi in top 70 e di conseguenza entrare senza problemi a Madrid e Roma, sull’amata terra battuta. Vavassori, invece, è affamato di punti per raggiungere finalmente la top 100, distante al momento meno di un centinaio di punti. Senza dimenticare che lui e Bolelli affronteranno al 1° turno del tabellone di doppio Bopanna/Ebden, avversari in finale a Melbourne e distanziati di poco più di 200 punti nella race.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Vavassori e Cachin, che sarà il 3° sul campo 2 dopo Kotov-Van Assche e O’Connell-Kopriva.