Tirreno-Adriatico 2024: Vingegaard saluta tutti sul San Giacomo e vince in solitaria. Staccato Tiberi

Era l’uomo più atteso e non ha tradito le aspettative. Tutti aspettavano Jonas Vingegaard alla Tirreno-Adriatico e il danese, vincitore degli ultimi due Tour de France, è andato a dominare nella quinta tappa della Corsa dei due Mari, sbaragliando la concorrenza. Per lui trionfo in solitaria e ovviamente maglia di leader della classifica generale.

Una fuga di dieci uomini si è formata nelle prime fasi di gara con all’attacco Alessandro De Marchi (Jayco AlUla), Niccolò Bonifazio (Corratec-Vini Fantini), Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale), Clement Davy (Groupama-FDJ), Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Simon Clarke (Israel-PremierTech), Ivan García Cortina (Movistar), Damien Howson (Q36.5), Kasper Asgreen (Soudal-QuickStep) e Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility).

Dietro però da subito la Visma | Lease a Bike ha fatto capire le sue intenzioni. Si è messa a tirare nel plotone ed è andata a raggiungere gli attaccanti proprio sulla salita di San Giacomo, quella decisiva della frazione. Al primo attacco Jonas Vingegaard ha fatto il vuoto e nessuno è riuscito a contenere il suo scatto.

Alle sue spalle si è formato un drappello con Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Jai Hindley, Thymen Arensman e Cian Uijtdebroeks che ha provato a limitare i danni, restando comunque nell’ordine del minuto di ritardo, che al traguardo si è tramutato in 1’12”. Trionfo per Vingegaard, poi Ayuso e Hindley a regolare il drappello. Secondo gruppo, con anche il nostro Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) lontanissimo, a 3′ dalla vetta.