LIVE Biathlon, Mass start maschile Oslo 2024 in DIRETTA: Giacomel prova a stupire, norvegesi per il pokerissimo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della Mass Start maschile, sulla distanza dei 15 km, in programma ad Oslo (Norvegia), sede della settima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024. Tour de Force con trentacinque chilometri in ventiquattro ore per i biathleti. Giacomel prova a stupire in un format che gli ha dato poco in carriera, norvegesi per dominare ancora.

Norvegia ancora devastante nella prima gara in casa, con podio monopolizzato e sei bandierine nelle prime dieci posizioni. Un dominio totale, con i padroni di casa che lo vogliono replicare anche oggi. Ieri ha vinto Sturla Laegreid, ma il più in forma di tutti sembra essere Tarjei Boe. Il fratello maggiore prova dunque a lanciare la sfida al fratello, con i punti di distacco in classifica generale che sono solo 68. Johannes ieri non è salito sul podio, causa due errori in piazzola, ha fatto segnare sì il miglior tempo sugli sci ma nell’ultimo giro è stato sverniciato dal fratello. Una sfida in famiglia che potrebbe infuocarsi, con i connazionali potenziali arbitri del match. In palla anche Christiansen, terzo ieri, mentre Dale deve dare risposte dopo una prestazione un po’ sottotono. Attenzione poi ai francesi, con Emilien Jacquelin perfetto nella 20km per metà gara, ma soprattutto a Eric Perrot, con il colpo in canna e in condizione celestiale. Sembrano più in difficoltà i tedeschi, mentre gli svedesi Samuelsson e Ponsiluoma sono capaci di tutto e il contrario di tutto. Scheggia impazzita il lettone Andrejs Rastorgujevs, medagliato nel format nella recente manifestazione iridata e ieri convincente in top-5.

Per quel che riguarda gli italiani saranno due sicuramente al via: i due gemelli classe 2000 Tommaso Giacomel e Didier Bionaz. Entrambi non hanno mai gradito e capito a pieno questo format, anche se non ne hanno disputate parecchie di mass in carriera. Ieri è stata una giornataccia per tutti al poligono, con i sei errori di Giacomel apice di ciò. Il trentino ha dimostrato di essere in palla sugli sci con il nono tempo, ma bisogna ritrovare la precisione al tiro. Per 18 colpi invece Bionaz ha fatto sognare il suo primo ingresso nei 10, ma due bersagli sbagliati alla fine cambiano un po’ le considerazioni. ‘Dido’ è tornato dopo il Mondiale a stare meglio sugli sci, vediamo se oggi può essere il giorno giusto per quel benedetto ingresso tra i primi dieci. Complice una gara da dimenticare al poligono anche per Hofer, probabilmente l’azzurro non sarà al via; è 29° in generale, c’è bisogno di ben cinque rinunce per poter prendere il via.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della Mass Start maschile, sulla distanza dei 15 km, in programma ad Oslo (Norvegia), sede della settima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024. Occhio sempre di riguardo per un meteo quanto mai fuori controllo, se non ci sono contro indicazioni si parte alle 15.20. Buon divertimento e buon biathlon a tutti!