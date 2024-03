Ordine d’arrivo Strade Bianche 2024: classifica e distacchi. Pogacar vince con un vantaggio siderale, Formolo miglior italiano

Tadej Pogacar ha vinto le Strade Bianche 2024, prestigiossima classica andata in scena in Toscana e ormai accostata alle cinque Monumento. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato lungo un tratto di sterrato quando mancavano addirittura 81 chilometri al traguardo, è scappato via in solitaria e ha demolito l’intera concorrenza. L’alfiere della UAE Emirates ha inscenato uno show in autentica solitaria, divorando i settori più impegnativi tra la polvere e ampliando in maniera massiccia il proprio vantaggio.

Tadej Pogacar è giunto all’arrivo in Piazza del Campo a Siena con addirittura 2’44” di vantaggio sul più immediato inseguitore. Il due volte vincitore del Tour de France ha firmato un successo di assoluto rilievo agonistico e lancia così la volata che lo condurrà al Giro d’Italia, dove si presenterà con tutti i favori del pronostico. Il balcanico punta a firmare l’antologica doppietta Giro-Tour de France, impresa riuscita l’ultima volta nel 1998 per mano di Marco Pantani.

Gli altri ciclisti hanno lottato per il secondo posto, conquistato dal lettone Toms Skujins, che nel finale ha preceduto il belga Maxim van Gils. Il britannico Thomas Pidcock, vincitore dodici mesi fa, ha chiuso al quaarto posto ad addirittura 3’50”. Il migliore italiano è Davide Formolo, settimo a 4’41”. Filippo Zana nono a 4’49”. Di seguito l’ordine d’arrivo delle Strade Bianche 2024.

ORDINE ARRIVO STRADE BIANCHE 2024

1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 400 225 5:19:45

2 SKUJIŅŠ Toms Lidl – Trek 320 150 2:44

3 VAN GILS Maxim Lotto Dstny 260 110 2:47

4 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 220 90 3:50

5 MOHORIČ Matej Bahrain – Victorious 180 80 4:26

6 COSNEFROY Benoît Decathlon AG2R La Mondiale Team 140 70 4:39

7 FORMOLO Davide Movistar Team 120 60 4:41

8 MARTINEZ Lenny Groupama – FDJ 100 50 4:48

9 ZANA Filippo Team Jayco AlUla 80 46 4:49

10 LAPORTE Christophe Team Visma | Lease a Bike 68 42 5:17