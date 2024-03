LIVE Sonego-Evans, ATP Miami 2024 in DIRETTA: si prospetta una partita equilibrata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno del Masters 1000 di Miami tra Lorenzo Sonego e Daniel Evans.

Partita che si è già giocata all’esordio degli Australian Open, con la vittoria dell’azzurro per 4-6, 7-6 (8), 6-2, 7-6 (4). Fu un match in cui appariva limpido come il britannico avesse un paio d’ore d’autonomia di partita, nonostante questo riuscì però a mettere in seria difficoltà il torinese per due parziali, salvo calare ma ripresentarsi minaccioso nel 4° set. Quest’oggi, ci sarà la possibilità che il match si giochi nelle ore più calde del pomeriggio, fatto da non sottovalutare (vedi Berrettini). Inutile dire che le condizioni estremamente calde e umide favoriscono il leone azzurro.

Dopo il buon tennis ritrovato a Indian Wells, Sonego prova a ritornare un protagonista del circuito maggiore dopo un inizio di 2024 non soddisfacente. Sono arrivate appena 4 vittorie, con due uscite al primo turno su sei tornei disputati dall’azzurro, escludendo la United Cup in cui perse da Mannarino e Zverev. Il torinese cerca la prima “doppia-vittoria” in un torneo quest’anno, e ha importanti chance di riuscirci proprio in Florida.

Il torinese ha disperato bisogno di tamponare il -90 dato dagli ottavi di finale del 2023. Al momento, perderebbe 9 posizioni e si attesterebbe al n. 59 del mondo. Già con una vittoria oggi risalirebbe al n. 57, mentre battendo l’americano Chris Eubanks al 2° turno potrebbe issarsi fino al n. 55, importante poiché permetterebbe a Sonego di prendere parte ai Masters 1000 di Madrid e Roma senza passare dalle qualificazioni e, nel caso del Foro Italico, senza l’ausilio di una WC. Il sorteggio è buono ma non buonissimo ma, per questi livelli, si può dire che Sonego ha chance concrete di 3° turno.

I precedenti dicono di un 3-0 per Sonego, sempre però con match lottati, come ci aspettiamo anche oggi. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Sonego ed Evans, che prenderà il via come 3° sul campo, dopo Parry-Haddad Maia e Ofner-NISHIKORI.