Sci alpino, Lara Della Mea e Ilaria Ghisalberti sul podio nel gigante di Hafjell di Coppa Europa, vince Marte Monsen

Marte Monsen è profeta in patria e si aggiudica il gigante valevole per le Finali di Coppa Europa 2023-2024 in corso di svolgimento a Hafjell (Norvegia), ma l’Italia è grande protagonista. Sulla pista scandinava la padrona di casa ha chiuso al comando la prima manche, per poi gestire la seconda con le unghie e con i denti con distacchi minimi sulle inseguitrici.

Il margine di vantaggio sulla nostra Lara Delle Mea, per esempio, è di appena 2 centesimi, mentre quello su Ilaria Ghisalberti è di 15. Le due azzurre hanno mancato il successo davvero di un soffio, ma hanno centrato conferme importanti in questo loro finale di stagione.

Quarta posizione per l’austriaca Victoria Olivier a 33 centesimi dalla vetta, quinta per la tedesca Fabiana Dorigo a 66, mentre è sesta la norvegese Madeleine Sylvester-Davik a 68. Settime e ottave le svedesi Hanna Aronsson Elfman e Lisa Nyberg distanti, rispettivamente, 1.14 e 1.22 dalla vetta.

Nona posizione per la finlandese Erika Pykalainen a 1.23 dopo aver rimontato ben 18 posizioni nella seconda manche, quindi decimo la francese Tifany Roux a 1.25, quindi è undicesima la nostra Asja Zenere a 1.38. 21a Ambra Pomare a 1.90, quindi 25a Tatum Bieler a 2.22, mentre è 29a Francesca Carolli a 2.54.