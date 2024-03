Federica Brignone eguaglia il record di Stefania Belmondo per podi in Coppa del Mondo negli sport invernali!

Federica Brignone continua a scrivere nuove pagine di storia dello sport italiano a tutto tondo e si conferma una protagonista assoluta del Circo Bianco a 33 anni, come dimostra il fantastico trionfo odierno nel secondo SuperG di Kvitfjell. La valdostana ha fatto ancora una volta la differenza in condizioni meteo estreme, dominando la gara nonostante una visibilità ridotta causa nebbia e rifilando addirittura 61 centesimi alla fuoriclasse svizzera Lara Gut-Behrami.

Con questo successo, il quarto della stagione, Brignone ha ottenuto un nuovo primato nazionale e ne ha eguagliato un altro. La sciatrice di La Salle ha infatti archiviato la vittoria n.25 della carriera in Coppa del Mondo (10 in gigante, 10 in SuperG e 5 in combinata), staccando di un’unità Sofia Goggia e diventando la donna italiana più vincente di sempre a livello di circuito maggiore nelle discipline olimpiche invernali.

La nativa di Milano classe 1990 ha raggiunto inoltre la fondista Stefania Belmondo a quota 66 podi in testa alla graduatoria delle azzurre con il maggior numero di piazzamenti nelle prime tre posizioni. Il record assoluto, uomini compresi, è detenuto dal mitico slittinista Armin Zöggeler con 103 davanti ad Alberto Tomba (88) e Gustav Thöni (69).