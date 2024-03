La prima volta di Meillard in slalom ad Aspen! Noel era in testa ed inforca, Vinatzer e Sala in ombra

Ancora tripudio svizzero ad Aspen. Dopo le due vittorie di Marco Odermatt in gigante, arriva anche quella in slalom di Loic Meillard, che conquista il suo primo successo nella specialità, il terzo della carriera in Coppa del Mondo. Una tre giorni fantastica quella di Meillard, che era reduce da due secondi posti consecutivi dietro all’incredibile Odermatt, mentre oggi tra i rapid gates il nativo di Neuchâtel è stato fenomenale, imponendosi con un secondo di vantaggio su quasi tutti gli avversari.

Resta un tabù la vittoria in questa stagione per Clement Noel. Il francese aveva chiuso in testa alla classifica la prima mance, ma nella seconda ha inforcato poco dopo il primo intermedio, dove comunque era già in ritardo rispetto allo svizzero.

Secondo posto per il tedesco Linus Strasser, unico a restare sotto il secondo di ritardo, visto che ha concluso a 89 centesimi dal vincitore, recuperando ben quattro posizioni nella seconda manche. Sul podio ci sale anche il norvegese Henrik Kristoffersen, che ha concluso in terza posizione a 1.17 dalla vetta.

Quarto e quinto posto per gli austriaci Johannes Strolz (+1.28) e Manuel Feller (+1.35), con quest’ultimo che comunque conserva 169 punti di vantaggio su Strasser a due gare dalla fine nella classifica di specialità. Sesta posizione per il norvegese Timon Haugan (+1.53).

Grandissima prestazione per la Gran Bretagna, che piazza ben due atleti tra i primi dieci. Settimo Dave Ryding (+1.54) davanti al connazionale Laurie Taylor (+1.61). Nono il francese Steven Amiez (+1.64) e completa la Top-10 l’austriaco Fabio Gstrein (+1.73).

Giornata amara per i colori azzurri. Tommaso Sala perde otto posizioni nella seconda manche e conclude al sedicesimo posto (+2.60). Alex Vinatzer, invece, aveva sbagliato nella prima manche, recuperando poi nove posizioni nella seconda, ma concludendo comunque al diciottesimo posto (+2.86).