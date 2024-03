Basket: Varese batte di misura il Bahcesehir nella semifinale d’andata di Europe Cup

Si è appena conclusa all’Itelyum Arena la sfida d’andata delle semifinali di Europe Cup e in campo sono scese Varese e i turchi del Bahcesehir College. In palio metà finale continentale, con le due squadre che si affronteranno nuovamente in terra turca il 3 aprile prossimo. Ecco come è andata.

Parte in salita la sfida per Varese, che nei primi minuti fatica a contenere l’aggressività del Bahcesehir, mentre non trova facilmente la via del canestro e ospiti che dopo 4’ sono avanti 4-9. Lombardi obbligati, dunque, a inseguire, anche se i turchi non piazzano il break per un allungo deciso e Mannion e compagni restano sempre aggrappati al match. Nel finale del primo quarto, però, allunga il Bahcesehir e va al primo stop avanti 19-26.

È un’altra musica il secondo parziale, con Varese che finalmente va a canestro con maggior facilità e, soprattutto, limita l’attacco della squadra avversaria. Dopo che il Bahcesehir va in doppia cifra di vantaggio sono le triple di Moretti e Besson a riportare sotto i lombardi, che a metà quarto sono dietro solo di 4 lunghezze. Insiste Varese e a 2’43” la schiacciata di Skylar Spencer firma il pareggio. Poi McDermott porta addirittura in vantaggio i padroni di casa che vanno al riposo avanti 48-45 con la tripla di Nico Mannion.

La ripresa, però, inizia con due triple del Bahcesehir che riporta gli ospiti in vantaggio, cui risponde la squadra lombarda da oltre l’arco, ma un’altra tripla smuove ancora il punteggio a favore degli ospiti. Moretti riequilibra un match che non si vuole sbloccare, né da una parte né dall’altra, in un quarto dominato dai tiri da oltre l’arco. E proprio una tripla, nel finale, di Berkay Candan riporta i turchi avanti che poi piazzano un piccolo allungo per andare all’ultimo stop avanti 66-70.

Il Bahcesehir tocca il +6 a inizio ultimo quarto, con Varese che solo dalla lunetta e dopo due minuti smuove il suo tabellino. Non scappano, però, i turchi e da oltre l’arco è Hugo Besson a impattare nuovamente il risultato in un quarto che nei primi 5 minuti vede uno score di solo 6-3 per i padroni di casa. Ora gli attacchi faticano, complici sia la stanchezza sia la posta in palio, e le difese hanno miglior gioco a fermare le offensive. Scott Ulaneo porta avanti i lombardi, con i turchi fermi a zero canestri dal campo da quello iniziale.

Il match è combattutissimo e serve una giocata da tre punti di Davide Moretti per segnare il +4 a 2’43” dalla sirena, con il Bahcesehir che segna di nuovo dal campo dopo 6 minuti. Due liberi di George Earl Kell III impattano il match a 1’22” dalla fine, ma subito è Mannion a riportare avanti Varese. Una tripla di Axel Bouteille, miglior realizzatore del match, riporta il Bahcesehir avanti. A 36” dalla fine Mannion rimette un +1 per Varese dalla lunetta, poi Sean McDermott stoppa Tyler Cavanaugh e poi gli arbitri grazie al video danno il possesso ai lombardi a 20” dalla fine. Possesso Varese, tripla di Mannion che non entra, ma non c’è più tempo e Varese vince 81-80.